Η Γαλλία αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία της διαδικτυακής εταιρείας «ταχυ-μόδας» Shein, έως ότου αυτή συμμορφωθεί με τους γαλλικούς νόμους και κανονισμούς, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Oικονομικών.

«Kατόπιν οδηγιών του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση κινεί διαδικασία αναστολής της Shein για όσο διάστημα χρειαστεί, ώστε η πλατφόρμα να αποδείξει στις αρχές ότι όλο το περιεχόμενό της συμμορφώνεται επιτέλους με τους νόμους και τους κανονισμούς μας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος της Shein στη Γαλλία, Κεντέν Ρουφά, απάντησε ότι η αναστολή αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να ενισχύσει τη λογοδοσία και να διασφαλίσει πως κάθε προϊόν πληροί τα πρότυπά της και πως πρόκειται άμεσα να συμμορφωθεί και να αναστέλλει τις πωλήσεις της στη Γαλλία, προσωρινά.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε, ότι η εταιρεία επιδιώκει επείγουσες διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές: «Η εταιρεία μας θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να συνεργαστεί με την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης των ονομάτων των πωλητών και των αγοραστών των εν λόγω κουκλών, οι οποίες πλέον έχουν απαγορευτεί. Οι κούκλες βγήκαν προς πώληση από στις 16 οκτωβρίου και έχουν ήδη αποσυρθεί και βρισκόμαστε στη διαδικασία απομάκρυνσης όλων των πωλητών που παραβίασαν τους κανόνες από την πλατφόρμα», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, πέρα από τη Shein, οι διαδικτυακές πλατφόρμες λιανικής Τemu, Αliexpress και Wish επίσης ερευνώνται στη Γαλλία για φερόμενες παραβιάσεις κανονισμών, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρόσβαση ανηλίκων σε πορνογραφικό περιεχόμενο μέσω των ηλεκτρονικών αγορών τους, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Παρισιού την τρίτη.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της Αliexpress δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι παρόμοιες καταχωρίσεις έχουν αφαιρεθεί από τον ιστότοπό της και ότι οι πωλητές που παραβιάζουν τους κανονισμούς της πλατφόρμας θα τιμωρηθούν.

Εκπρόσωπος της Temu ανέφερε ότι οι κατηγορίες εναντίον της εταιρείας συνδέονται με την πρόσβαση ανηλίκων σε ορισμένα προϊόντα στην πλατφόρμα της. H Temu δεν ερευνάται για κατηγορίες παιδικής πορνογραφίας, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η εταιρεία δεν επιτρέπει την πώληση σεξουαλικών κουκλών που μοιάζουν με παιδιά, ούτε διαθέτει τέτοιες στην πλατφόρμα της.

Oι εταιρείες στο σύνολό τους ερευνώνται για υποψία διάδοσης βίαιων, πορνογραφικών ή εξευτελιστικών μηνυμάτων προσβάσιμων σε ανηλίκους, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως τριών ετών και πρόστιμο 75.000 ευρώ (87.465 δολάρια) για τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η Shein και η Aliexpress ερευνώνται επίσης για τη φερόμενη διάδοση εικόνων ή αναπαραστάσεων ανηλίκων πορνογραφικού χαρακτήρα, αδίκημα που μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών και πρόστιμο 75.000 ευρώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

