Η Ντι Κάρλο συζήτησε στην Κύπρο την προετοιμασία άτυπης διευρυμένης συνάντησης

Στην επίσκεψη της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα για Πολιτικά Θέματα και Θέματα Οικοδόμησης της Ειρήνης, κ. Ροζ Μαρι Ντι Κάρλο στη Κύπρο, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου τονίζοντας ότι η κ. Ντι Κάρλο συζήτησε με τους ηγέτες των δύο πλευρών για την μελλοντική πορεία στο Κυπριακό ζήτημα ενόψει της άτυπης συνάντησης σε διευρυμένη μορφή.

"Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικά Θέματα και Θέματα Οικοδόμησης της Ειρήνης, Ροζ Μαρι Ντι Κάρλο επισκέπτεται την Κύπρο.

Σήμερα, η κ. Ντι Κάρλο συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και κ. Eρσίν Τατάρ, αντίστοιχα, για να συζητήσουν τη μελλοντική πορεία στο Κυπριακό ζήτημα και την προετοιμασία μιας άτυπης συνάντησης σε ευρύτερη μορφή" ανέφερε ο κ. Χακ.

Ο κ. Χακ επισήμανε ότι και στις δύο συναντήσεις, η κ. Ντι Κάρλο επανέλαβε τη συνεχιζόμενη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρήνη στο νησί.

"Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κύπρο, η κ. Ντι Κάρλο συναντήθηκε και με ομάδες γυναικών και τόνισε ότι η συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές προσπάθειες δεν είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης και ισότητας, αλλά έξυπνης ειρηνευτικής δράσης. Η κ. Ντι Κάρλο προέτρεψε τους ηγέτες να συνεργαστούν μαζί τους και με άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και να ενσωματώσουν τις απόψεις τους" σημείωσε ο κ. Χακ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

