Ο ΟΗΕ αναστέλλει τις επιχειρήσεις του στην Σαάντα

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναστέλλει τις επιχειρήσεις του στην επαρχία Σαάντα της Υεμένης, μετά τις νέες συλλήψεις μελών του προσωπικού του από τους αντάρτες Χούθι, ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ.

«Αυτό το έκτακτο και προσωρινό μέτρο», είπε ο Χακ, αποσκοπεί στο να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ «της επιτακτικής ανάγκης να παραμείνουμε (στην περιοχή) και να προσφέρουμε» και «των απαιτούμενων εγγυήσεων για την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και των εταίρων του».

«Αυτές οι εγγυήσεις απαιτούνται εν τέλει για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των προσπαθειών μας», συμπλήρωσε.

Ο Φαρχάν Χακ δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι θα επηρεάζονταν από την αναστολή των επιχειρήσεων του ΟΗΕ. Πέταξε το μπαλάκι στους Χούθι, καλώντας τους να απελευθερώσουν τα μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ και να διασφαλίσουν τις απαιτούμενες συνθήκες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ζωτικής σημασίας. «Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν απολύτως προσηλωμένα στην παροχή βοήθειας σε εκατομμύρια ανθρώπους που την έχουν ανάγκη σε όλη την Υεμένη», τόνισε.

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη από το 2014 έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά. Από το 2021 έχουν συλλάβει δεκάδες μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ. Επί του παρόντος, 28 υπάλληλοι του ΟΗΕ στην Υεμένη κρατούνται από τους αντάρτες Χούθι.

Πηγή: skai.gr

