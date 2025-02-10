Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Παρά τις σφοδρές επικρίσεις που δέχτηκε χθες από την τουρκική αντιπολίτευση για την έως χθες σιωπή του απέναντι στο σχέδιο του προέδρου Τραμπ για «εθνοκάθαρση» των Παλαιστινίων, ο πρόεδρος Ερντογάν διέψευσε τις κατηγορίες των αντιπάλων του. Σε δηλώσεις του στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, πριν αναχωρήσει χθες βράδυ για περιοδεία στη Μαλαισία, Ινδονησία και Πακιστάν, απέρριψε το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, λέγοντας ότι «κανείς δεν έχει τη δικαιοδοσία να απομακρύνει τους κατοίκους της Γάζας από την κατεστραμμένη από τον πόλεμο πατρίδα τους, που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η Γάζα, η Δυτική όχθη και η Ανατολική Ιερουσαλήμ ανήκουν στους Παλαιστίνιους» τόνισε, δηλώνοντας μάλιστα ότι «οι προτάσεις για τη Γάζα που υπέβαλε η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό την πίεση της σιωνιστικής ηγεσίας δεν έχουν τίποτα άξιο προσοχής ή συζήτησης κατά την άποψή μας», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα απαντήσει με την πρώτη ευκαιρία.

Επίθεση με σκληρά λόγια κατά του Ισραήλ

Πράγματι, νωρίτερα σήμερα, μιλώντας από την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, επιτέθηκε με σκληρά λόγια κατά του Ισραήλ και των καταστροφών που προκάλεσε στη Γάζα. Απαρίθμησε τις ανθρώπινες απώλειες και τις υλικές καταστροφές από τις πολιτικές της κυβέρνησης Νετανιάχου. «Το οικονομικό κόστος της καταστροφής στη Γάζα υπολογίζεται σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια» είπε. Οι υπεύθυνοι για αυτό είναι το Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου. Το Ισραήλ πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσει αυτόν τον λογαριασμό μόνο του. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει πρώτα να καταδικαστεί για τις καταστροφές που προκάλεσε και στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία ανοικοδόμησης στη Γάζα, δήλωσε και, στρέφοντας τα πυρά του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, του πρότεινε «αντί να ψάχνει έναν τόπο για τους κατοίκους της Γάζας, τους οποίους δεν μπόρεσε να αποσπάσει από τα εδάφη τους, παρά τη σφαγή των 15 μηνών, θα πρέπει να αναζητήσει πόρους για να αποζημιώσει τη ζημιά ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προκάλεσε».

Καμία αναφορά στον Τραμπ και στο σχέδιό του για τη Γάζα

Είναι ενδιαφέρον ότι δεν ανέφερε καθόλου τον πρόεδρο Τραμπ, ούτε το σχέδιό του για τη Γάζα. Μόνο επανέλαβε τη χθεσινή του δήλωση ότι «δεν πιστεύουμε ότι οι προτάσεις για εκδίωξη των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη». Η απουσία αναφοράς στον Αμερικανό πρόεδρο μπορεί να υποδηλώνει μια στάση αναμονής του προέδρου Ερντογάν, καθώς περιμένει από τον πρόεδρο Τραμπ να ανοίξει τα χαρτιά του απέναντι στην Άγκυρα, όπου εκκρεμούν μια σειρά από επείγοντα διμερή θέματα.

