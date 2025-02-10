Αμπάς: Καταργεί τα επιδόματα στις οικογένες φυλακισμένων Παλαιστινίων και "μαρτύρων"

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε σήμερα ότι βάζει τέλος στο σύστημα «χορήγησης επιδομάτων» στις οικογένειες των κρατουμένων, των τραυματιών και των «μαρτύρων», ανταποκρινόμενη έτσι σε ένα μακροχρόνιο αίτημα των ΗΠΑ.

Το διάταγμα που υπέγραψε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, με το διάταγμα αναδιαρθρώνεται το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και ανακαλούνται τα επιδόματα που δίνονταν στις οικογένειες των φυλακισμένων στο Ισραήλ και στις οικογένειες Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ υποστήριζε εδώ και χρόνια ότι το σύστημα αυτό «υποκινούσε την τρομοκρατία» και η σημερινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταγγέλλοντας το γεγονός ότι συνεχίζεται η χορήγηση των επιδομάτων, πάγωσε τους πόρους που προορίζονταν για την Παλαιστινιακή Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

