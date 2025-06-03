Μετά από μισό χρόνο πολιτικής αναταραχής, αβεβαιότητας και διχασμού, οι Νοτιοκορεάτες εισέρχονται σήμερα, Τρίτη στις κάλπες για να εκλέξουν νέο πρόεδρο ο οποίος θα διαδεχθεί τον Γιουν Σουκ Γέολ, τον ατιμασμένο πρώην ηγέτη που βύθισε τη χώρα στο χάος κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αυτές οι εκλογές έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Νότια Κορέα καθώς ταλανίζεται εδώ και μήνες με μια εναλλαγή προσωρινών ηγετών, ενώ παράλληλα διεκπεραιώνει τη δίκη καθαίρεσης του Γιουν και μια πολύπλευρη έρευνα για τη μοιραία νύχτα της βραχύβιας κατάληψης της εξουσίας από τον ίδιο.

Στο μεταξύ, η οικονομία της Νότιας Κορέας έχει πληγεί, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και μια πιθανή παγκόσμια ύφεση. Οι δύο βασικοί υποψήφιοι για την προεδρία ένας δικηγόρος που έγινε πολιτικός και τον οποίο καταδιώκουν νομικές υποθέσεις και ένας πρώην ακτιβιστής που έγινε συντηρητικός υπουργός υπόσχονται να βοηθήσουν τη χώρα να ανακάμψει σε περίπτωση που εκλεγούν.

Οι κάλπες άνοιξαν το πρωί και ο νικητής είναι πιθανό να ανακηρυχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή μέχρι την Τετάρτη.

Ποιοι είναι οι βασικοί υποψήφιοι;

Επικρατέστερος είναι ο 60χρονος Λι Τζάε-μιουνγκ, του φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης.

Πρώην εργάτης εργοστασίου προερχόμενος από φτωχή οικογένεια, ο Λι έγινε δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Είναι πρώην δήμαρχος και κυβερνήτης, και πιο πρόσφατα υπηρέτησε ως νομοθέτης αφού έχασε οριακά από τον Γιουν στις προεδρικές εκλογές του 2022.

Ο υποψήφιος Λι Τζάε-μιουνγκ

Επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας τον Ιανουάριο του 2024, όταν ένας άνδρας τον μαχαίρωσε στον λαιμό κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

Έγινε ξανά πρωτοσέλιδο στις 3 Δεκεμβρίου 2024 - τη νύχτα που ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο και έστειλε στρατεύματα στο κοινοβούλιο. Ο Λι ήταν μεταξύ των νομοθετών που έσπευσαν στη νομοθετική αίθουσα και έσπρωξαν στρατιώτες για να διεξαγάγουν έκτακτη ψηφοφορία για την άρση του στρατιωτικού νόμου. Ο ίδιος έγινε viral όταν βίντεο τον έδειξε να πηδάει πάνω από έναν φράχτη για να μπει στο κτίριο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Λι υποσχέθηκε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων ελέγχων στην ικανότητα ενός προέδρου να κηρύσσει στρατιωτικό νόμο, και αναθεώρηση του συντάγματος ώστε να επιτρέπει δύο τετραετείς προεδρικές θητείες αντί μίας πενταετούς θητείας που ισχύει σήμερα.

Όταν ο Γιουν αποχώρησε από το κόμμα τον Μάιο, προέτρεψε τους υποστηρικτές του να υποστηρίξουν τον Κιμ - έναν 73χρονο πρώην υπουργό Εργασίας, ο οποίος ήταν εξέχων ακτιβιστής για τα εργατικά κόμματα στο πανεπιστήμιο, ο οποίος μάλιστα αποβλήθηκε και φυλακίστηκε για τις διαμαρτυρίες του. Τελικά, εντάχθηκε σε ένα συντηρητικό κόμμα και διεκδίκησε το χρίσμα μετά από αρκετούς γύρους εσωτερικών κομματικών διαμαχών.

Ο υποψήφιος Κιμ Μουν-σου

Το συντηρητικό Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας (PPP) αρχικά επέλεξε τον Κιμ ως υποψήφιό του, στη συνέχεια τον απέσυρε, στρέφοντας το βλέμμα του στον πρώην πρωθυπουργό Χαν Ντακ-σου. Το κόμμα τελικά επέλεξε τον Κιμ αφού υπέβαλε νομικές προσφυγές. Ωστόσο, το PPP παραμένει βαθιά διχασμένο και ο υποψήφιός του υστερούσε σε σχέση με τον Λι στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις. Σε δήλωσή του μετά την υποψηφιότητά του, ο Κιμ δεσμεύτηκε να επιδιώξει την ενότητα και να δημιουργήσει έναν «μεγάλο συνασπισμό» για να αντιμετωπίσει τον Λι, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Κιμ έχει επίσης υποσχεθεί να μεταρρυθμίσει την πολιτική, τη δικαστική εξουσία και τα συστήματα διαχείρισης των εκλογών της χώρας για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Η προεκλογική του εκστρατεία έδωσε έμφαση στο να γίνει η Νότια Κορέα φιλική προς τις επιχειρήσεις μέσω φορολογικών περικοπών και χαλάρωσης των περιορισμών, καθώς και μέσω της προώθησης νέων τεχνολογιών και της πυρηνικής ενέργειας.

Αρκετοί υποψήφιοι από τρίτα κόμματα και ανεξάρτητοι υποψήφιοι είναι επίσης υποψήφιοι για την προεδρία. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Λι Τζουν-σεόκ, πρώην ηγέτης του PPP, ο οποίος ίδρυσε το δικό του συντηρητικό Κόμμα Νέας Μεταρρύθμισης πέρυσι.

Ποια είναι τα ζητήματα που τίθενται στο τραπέζι;

Στο επίκεντρο της προσοχής των ψηφοφόρων βρίσκεται η ασταθής οικονομία της χώρας και το αυξανόμενο κόστος ζωής. Η ανεργία των νέων έχει αυξηθεί κατακόρυφα και η κατανάλωση έχει μειωθεί, με την οικονομία να συρρικνώνεται απροσδόκητα το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Εν μέρει αυτό οφείλεται στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ - ο οποίος έχει πλήξει σκληρά την οικονομία της Νότιας Κορέας που εξαρτάται από τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν απότομα τις πρώτες εβδομάδες του Απριλίου, μετά την έναρξη των αμερικανικών δασμών, και η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας προειδοποίησε ότι η ύφεση θα μπορούσε να της κοστίσει έως και 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Αν και αξιωματούχοι και από τα δύο έθνη έχουν συναντηθεί για συνομιλίες σχετικά με τους δασμούς, η πολιτική αναταραχή στο εσωτερικό πιθανότατα επιβραδύνει την πρόοδο και παρεμποδίζει μια πιθανή εμπορική συμφωνία μέχρι να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας.

Γι' αυτό και οι δύο κύριοι υποψήφιοι έχουν επικεντρωθεί στην οικονομία, υποσχόμενοι να σταθεροποιήσουν το κόστος των αγαθών και να βελτιώσουν τις ευκαιρίες στη στέγαση, την εκπαίδευση και την απασχόληση.

Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο επόμενος πρόεδρος - όπως η ραγδαία γήρανση της κοινωνίας της χώρας και η κατακόρυφη πτώση των ποσοστών γεννήσεων. Επίσης, ο νέος πρόεδρος καλείται να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές εντάσεις που έχουν υπάρχουν. Υπάρχει η διαρκώς παρούσα απειλή από τη Βόρεια Κορέα, η οποία έχει εκσυγχρονίσει γρήγορα τις ένοπλες δυνάμεις της, αναπτύσσοντας νέα όπλα και δοκιμάζοντας διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν σχεδόν οπουδήποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει τα τελευταία χρόνια ότι η χώρα μπορεί επίσης να προετοιμάζεται να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές, τις οποίες είχε διακόψει το 2018.

Απέναντι από την Κίτρινη Θάλασσα βρίσκεται η Κίνα, με την οποία η Νότια Κορέα έχει ισχυρές εμπορικές σχέσεις - αλλά ιστορικά τεταμένες διπλωματικές σχέσεις.

Η Νότια Κορέα διατηρεί επίσης στενή συμμαχία ασφαλείας με τις ΗΠΑ και φιλοξενεί σχεδόν 30.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ έχουν έρθει πιο κοντά, εργαζόμενες για να αντιμετωπίσουν την κινεζική επιρροή στην στρατηγικά σημαντική περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

