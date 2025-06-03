Ο ηθοποιός φωνής Jonathan Joss, γνωστός για τον ρόλο του John Redcorn στη δημοφιλή animated σειρά «King of the Hill», σκοτώθηκε την Κυριακή από πυροβολισμούς στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ως ύποπτος συνελήφθη ο 56χρονος Sigfredo Alvarez Ceja, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Σαν Αντόνιο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του NBC, αστυνομικοί κλήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (περίπου στις 7 μ.μ.) στην οδό Dorsey, όπου εντόπισαν τον Joss –το πλήρες όνομά του ήταν Jonathan Joss Gonzales– τραυματισμένο από πυροβολισμούς, δίπλα στον δρόμο. Οι αρχές προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά ο 59χρονος ηθοποιός διαπιστώθηκε νεκρός από τους διασώστες.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα επιπλέον πληροφορίες για το περιστατικό ή για τα κίνητρα του δράστη, ωστόσο τη Δευτέρα ανακοίνωσε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η ομάδα ανθρωποκτονιών του τμήματος.

Παρότι στο διαδίκτυο διατυπώθηκαν ισχυρισμοί περί εγκλήματος μίσους, η αστυνομία διευκρίνισε μέσω της πλατφόρμας X πως «μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η δολοφονία του Joss σχετίζεται με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό».

Ωστόσο, ο σύζυγος του Joss, Tristan Kern de Gonzales, ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο ηθοποιός δολοφονήθηκε σε μια ομοφοβική επίθεση, στον χώρο της παλιάς τους κατοικίας.

Ο Kern de Gonzales περιέγραψε ότι κατά την επίσκεψή τους στο σπίτι –για να ελέγξουν την αλληλογραφία– αντίκρισαν μπροστά στην είσοδο το κρανίο του σκύλου τους και τη λουρίδα του, γεγονός που τους συγκλόνισε. Όπως περιγράφει, άρχισαν να φωνάζουν και να κλαίνε, όταν ένας άνδρας τούς πλησίασε και τους εξαπέλυσε ομοφοβικές ύβρεις, πριν ανοίξει πυρ.

«Ο Τζόναθαν κι εγώ δεν είχαμε όπλα. Δεν απειλούσαμε κανέναν. Πενθούσαμε. Στεκόμασταν δίπλα-δίπλα. Όταν ο άνδρας πυροβόλησε, ο Τζόναθαν με έσπρωξε για να με προστατέψει. Μου έσωσε τη ζωή», έγραψε ο Kern de Gonzales.

Ο Joss ήταν η φωνή του John Redcorn στις σεζόν 2 έως 13 της σειράς του Fox, όπου ο χαρακτήρας παρουσιαζόταν ως ένας «θεραπευτής της Νέας Εποχής». Στο πλαίσιο του επερχόμενου reboot του "King of the Hill", που θα προβληθεί από τον Αύγουστο στο Hulu, είχε εμφανιστεί σε σκηνή τίτλων να οδηγεί το χαρακτηριστικό μπεζ Jeep του.

Better than an Alamo and almost as good as propane. An all new season of #KingOfTheHill drops Aug 4th on Hulu and with #HuluOnDisneyPlus. pic.twitter.com/U8wAkHHg7E — kingofthehill (@kingofthehill) May 30, 2025

Ο Joss είχε επίσης υποδυθεί τον Ken Hotate στη σειρά "Parks and Recreation", ενώ συμμετείχε στις σειρές "Tulsa King" και στην ταινία "The Magnificent Seven" (ριμέικ του 2016). Τελευταία του συμμετοχή ήταν το 2023, δίνοντας τη φωνή του σε χαρακτήρα του βιντεοπαιχνιδιού "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty".

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο, το σπίτι της οικογένειας του Joss στο Σαν Αντόνιο είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Σε σχετική διαδικτυακή καμπάνια συγκεντρώθηκαν πάνω από 10.000 δολάρια, καθώς τρία από τα σκυλιά του σκοτώθηκαν στη φωτιά. Τότε, ο ηθοποιός είχε δηλώσει σε τοπικά μέσα πως ήταν άνεργος.

Ο σύζυγός του ισχυρίζεται ότι είχε ήδη αναφέρει στις αρχές πως οι γείτονες είχαν εκτοξεύσει απειλές για καταστροφή της περιουσίας τους.

Εκπρόσωποι και μέλη της οικογένειας του Joss δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

