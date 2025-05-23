Αν επισκεφτεί κανείς ένα κατάστημα Starbucks στη Νότια Κορέα αυτές τις μέρες, υπάρχουν έξι ονόματα που αποκλείεται να ακούσει – και δεν είναι τυχαία. Είναι τα ονόματα των έξι υποψηφίων για την προεδρία της χώρας, ενόψει των εκλογών της 3ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με το BBC, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέπει προσωρινά στους πελάτες της να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα ονόματα κατά την παραγγελία τους, ώστε να μην καλούνται από τους baristas με φράσεις που σχετίζονται με πολιτική υποστήριξη ή αντίθεση. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η διατήρηση της πολιτικής ουδετερότητας εν μέσω εκλογικής περιόδου.

Η Νότια Κορέα διανύει μια περίοδο πολιτικού αναβρασμού μετά την αποπομπή του πρώην προέδρου Γιουν Σοκ-γέολ, και οι κοινωνικές εντάσεις είναι πιο έντονες από ποτέ. Ακόμα και η καθημερινότητα, όπως μια παραγγελία καφέ, φαίνεται πλέον να μετατρέπεται σε πολιτική πράξη.

Ονόματα που προκαλούσαν αμηχανία

Το τελευταίο διάστημα είχε παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός παραγγελιών μέσω της εφαρμογής Starbucks όπου χρήστες χρησιμοποιούσαν φράσεις όπως «συλλάβετε τον Γιουν Σοκ-γέολ» ή «ο Λι Τζε-μιονγκ είναι κατάσκοπος» ως ψευδώνυμα. Οι εργαζόμενοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πουν δημόσια αυτές τις εκφράσεις όταν τα ροφήματα ήταν έτοιμα.

Η εταιρεία σημειώνει ότι «προκειμένου να διασφαλίσουμε μια ευχάριστη εμπειρία για όλους τους πελάτες μας, φιλτράρουμε φράσεις που μπορεί να παρεξηγηθούν, ειδικά κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου». Είναι η πρώτη φορά που προχωρά στην απαγόρευση όλων των ονομάτων των υποψηφίων, μεταξύ αυτών: Λι Τζε-μιονγκ, Κιμ Μουν-σου, Λι Τζουν-σεόκ, Κουόν Γιουνγκ-κουκ, Χουάνγκ Κιο-αν και Σονγκ Τζιν-χο.

Αντιδράσεις για υπερβολική ευαισθησία

Ορισμένοι εκτιμούν πως η απαγόρευση αυτή είναι υπερβολική. «Νομίζω ότι το παρακάνουν. Και τι γίνεται αν κάποιος έχει αυτό το όνομα στ’ αλήθεια;», λέει η 33χρονη Τζανγκ Χε-μι.

Ο 27χρονος Τζι Σοκ-μπιν, τακτικός πελάτης της αλυσίδας, δήλωσε ότι το μέτρο «είναι κάπως υπερβολικό», αλλά κατανοεί τη λογική πίσω από αυτό. «Από τότε που αποπέμφθηκε ο Γιουν, αποφεύγω να μιλάω για πολιτική. Η πόλωση είναι τόσο έντονη που οι συζητήσεις καταλήγουν σε καβγάδες», εξηγεί.

Αυτόματες αναζητήσεις και Google

Η Starbucks δεν είναι η μόνη που παίρνει προφυλάξεις. Η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της χώρας, η Naver, έχει απενεργοποιήσει τις αυτόματες συμπληρώσεις και τις σχετικές προτάσεις για αναζητήσεις ονομάτων υποψηφίων, όπως συνηθίζει να κάνει σε κάθε εκλογική περίοδο.

Στην Google, αναζήτηση για τον φαβορί Λι Τζε-μιονγκ εμφανίζει προτάσεις όπως «δίκη του Λι Τζε-μιονγκ», λόγω της εμπλοκής του σε ποινικές υποθέσεις. Για τον συντηρητικό υποψήφιο Κιμ Μουν-σου εμφανίζεται το λήμμα «μεταστροφή», καθώς θεωρείται ότι μετακινήθηκε πολιτικά από ακτιβιστής σε παραδοσιακό δεξιό πολιτικό.

Η Naver εξηγεί ότι στόχος αυτών των ρυθμίσεων είναι «η εξασφάλιση ακριβούς και δίκαιης πληροφόρησης κατά την προεκλογική περίοδο».

Ουδέτεροι και στα χρώματα οι διάσημοι

Διάσημοι και δημόσια πρόσωπα τηρούν αυστηρή πολιτική ουδετερότητα. Ακόμα και η επιλογή ρούχων κατά την προεκλογική περίοδο είναι υπό εξέταση, καθώς τα χρώματα μπλε και κόκκινο συνδέονται με τα κόμματα DP (Δημοκρατικό Κόμμα – φιλελεύθεροι) και PPP (Λαϊκή Δύναμη – συντηρητικοί).

Το 2022, ο τραγουδιστής των Super Junior, Κιμ Χι-τσουλ, δέχτηκε έντονη κριτική επειδή φορούσε κόκκινα παντόφλες και ροζ μάσκα, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως στήριξη στο PPP. Αντίστοιχα, η τραγουδίστρια Σίντζι ανέβασε ασπρόμαυρη φωτογραφία για να «κρύψει» το χρώμα της φόρμας της, μία ημέρα πριν τις εκλογές.

Ορισμένοι προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, επιλέγοντας συνειδητά μίξεις κόκκινου και μπλε, για να αποφύγουν οποιαδήποτε παρερμηνεία.

Ακόμη και οι πόζες στις φωτογραφίες κρύβουν παγίδες

Μία makeup artist με πολυετή εμπειρία στο K-pop αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια εκλογών, οι ομάδες styling αποφεύγουν κάθε ρούχο ή αξεσουάρ με συμβολισμό. Προτιμούν ουδέτερα χρώματα όπως μαύρο, άσπρο και γκρι». Ακόμα και ένα σήμα ειρήνης σε φωτογραφία μπορεί να ερμηνευτεί ως αριθμός υποψηφίου, καθώς κάθε υποψήφιος αριθμείται.

Ο καθηγητής Τσο Τζιν-μαν του Πανεπιστημίου Duksung επισημαίνει πως «είναι σημαντικό να μπορούμε να συζητάμε χωρίς να ξεπερνάμε τα όρια, και να αναγνωρίζουμε τις διαφορές». Όμως, δεδομένου του κλίματος έντασης, όλο και περισσότεροι επιλέγουν να «σιωπούν για να μην παρεξηγηθούν».

