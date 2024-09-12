Η Νορβηγία αίρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία

Η Νορβηγία αίρει, έπειτα από πέντε χρόνια, τους περιορισμούς που είχε επιβάλει για τις εξαγωγές στρατιωτικών προϊόντων προς τη νατοϊκή σύμμαχό της Τουρκία, ανακοίνωσε το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών.

Από τώρα και στο εξής, μπορούν να υποβάλλονται και πάλι κανονικά αιτήματα για άδειες εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού και προϊόντων διπλής χρήσης για στρατιωτικούς σκοπούς στην Τουρκία, ανέφερε χθες, Τετάρτη, σε δήλωσή του το νορβηγικό υπουργείο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, όλες οι αιτήσεις για τέτοιες άδειες θα εξετάζονται καθεμιά ξεχωριστά και εμπεριστατωμένα.

Η Νορβηγία, ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, αποφάσισε το φθινόπωρο του 2019 να αναστείλει μέχρι νεωτέρας την επεξεργασία νέων αιτήσεων για εξαγωγές όπλων στην Τουρκία.

Ο λόγος γι' αυτή την απόφαση ήταν η επιδρομή που είχαν πραγματοποιήσει τότε τουρκικά στρατεύματα στη βόρεια Συρία. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν απαντήσει με παρόμοιο τρόπο στην τουρκική επίθεση στη Συρία εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG. Η Γερμανία είχε τότε σταματήσει εν μέρει τις εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άρση των περιορισμών.

Εκπρόσωπος του υπουργείου έγραψε στο X για λογαριασμό του Φιντάν: «Τέτοιοι περιορισμοί δεν ευθυγραμμίζονται με το πνεύμα της συμμαχίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.