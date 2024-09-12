Μετά το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σειρά παίρνουν πηγές του υπουργείου Άμυνας της χώρας οι οποίες καταδικάζουν την υπογραφή οδικού χάρτη για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Καταδικάζουμε έντονα τη συμφωνία “Οδικού Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας” μεταξύ των ΗΠΑ και της “ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου”. Όπως ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών μας, αυτά τα μέτρα που γίνονται κατά της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής πλευράς υπονομεύουν την ουδέτερη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο νησί της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επανεξεταστεί η προσέγγιση που αγνοεί την ‘ΤΔΒΚ’ και βλέπει την ‘ΕΔΝΚ’ ως τον μοναδικό εκπρόσωπο του νησιού. Αναμένουμε επίσης από τις ΗΠΑ, που μιλούν για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στο νησί με κάθε ευκαιρία, να επιδείξουν αυτή τη στάση με την ουδέτερη προσέγγισή τους.

Ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για μια βιώσιμη λύση στο νησί είναι εφικτός μέσω μιας σχέσης συνεργασίας που βασίζεται στην “κυριαρχία, ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς”. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων με κάθε κόστος στο πλαίσιο των “συμφωνιών εγγυήσεων και συμμαχίας” τώρα και στο μέλλον, όπως στο παρελθόν» επισημαίνουν οι πηγές.

Για έρευνες εντός στρατεύματος για θρησκευτικές αιρέσεις και σέχτες

Σχετικά με τις πληροφορίες που υπάρχουν για την ύπαρξη θρησκευτικών αιρέσεων και σεχτών σε υπουργεία, στη δικαιοσύνη και στην αστυνομία και μετά και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν όπου απόφοιτοι στρατιωτικής σχολής ύψωσαν τα ξίφη τους και φώναξαν «είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ», πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρουν πως διεξάγουν έρευνες γύρω από το θέμα και παρακολουθούν τα γεγονότα.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν τα γεγονότα με πειθαρχημένη προσέγγιση και πραγματοποιούν τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του νόμου. Η έρευνα που ξεκίνησε σχετικά με τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν ,μετά την τελετή παράδοσης και αποφοίτησης της Στρατιωτικής Ακαδημίας συνεχίζεται. Όπως έχουμε ξαναπεί, κάθε πτυχή του εν λόγω περιστατικού διερευνάται και εξετάζεται με μεγάλη προσοχή και ευαισθησία. Σύμφωνα με τα ευρήματα που πρέπει να γίνουν ως αποτέλεσμα της έρευνας· Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εντός του πεδίου εφαρμογής της πειθαρχικής νομοθεσίας κατά του προσωπικού που έχει δόλο, υπαιτιότητα, αμέλεια ή ευθύνη» αναφέρουν οι πηγές.



Πηγή: skai.gr

