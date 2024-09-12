Μαλαισία: Έφοδος σε 20 ιδρύματα όπου κακοποιούνταν ανήλικοι - Σώθηκαν 402 παιδιά από 1 ως 17 ετών

Η αστυνομία της Μαλαισίας διέσωσε 402 παιδιά και εφήβους, για τα οποία υπάρχει η υποψία ότι είχαν πέσει θύματα σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης στη διάρκεια της διαμονής τους σε 20 ιδρύματα.

Τα θύματα, ηλικίας από ενός έως 17 ετών, πιστεύεται ότι έχουν υποστεί διάφορες μορφές κακοποίησης, με ορισμένα να έχουν εξαναγκαστεί σε σεξουαλικές πράξεις με άλλα παιδιά, δήλωσε ο Γενικός Επιθεωρητής της Αστυνομίας Ραζαρούντιν Χουσέιν σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία έχει συλλάβει 171 υπόπτους, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών θρησκευτικών και ανθρώπων που ήταν υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους.

Τα 20 ιδρύματα φέρεται να συνδέονται με έναν εξέχοντα ισλαμικό όμιλο με διάφορες δραστηριότητες, ο οποίος έχει εκδώσει ανακοίνωση αρνούμενος οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Οι χθεσινές επιδρομές της αστυνομίας στα 20 ιδρύματα έγιναν μετά από καταγγελίες, σύμφωνα με το BBC.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, ο γενικός επιθεωρητής είπε στους δημοσιογράφους ότι ορισμένοι από τους υπόπτους -ηλικίας από 17 έως 64 ετών- φέρεται να άγγιζαν τα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι ήταν τμήμα θρησκευτικής τελετουργίας.

Μερικά παιδιά φέρεται επίσης να διδάσκονταν να κάνουν παρόμοιες σεξουαλικές πράξεις σε άλλα παιδιά.

Επίσης, τα παιδιά τιμωρούνταν με τη χρήση «θερμαινόμενων μεταλλικών αντικειμένων», ενώ όσα ήταν άρρωστα δεν τους επιτρεπόταν να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη έως ότου η κατάστασή τους γίνει κρίσιμη.

Τα παιδιά θα μείνουν προσωρινά σε αστυνομικό κέντρο στην πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ και θα υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο.

Από τις πρώτες έρευνες προέκυψε ότι πολλά παιδιά μπήκαν στα ιδρύματα από τους ίδιος τους γονείς τους, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν θρησκευτική εκπαίδευση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Bernama.

Οι αστυνομικές επιδρομές έρχονται λίγες μέρες αφότου η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα εναντίον του επιχειρηματικού ομίλου Islamic Global Ikhwan Group (GISB) για εκμετάλλευση παιδιών.

Αξιωματικός της αστυνομίας είπε ότι ο όμιλος GISB δημιουργούσε ιδρύματα για τη συλλογή δωρεών, όμως η εταιρεία με ανακοίνωσή της αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η GISB έχει εκατοντάδες επιχειρήσεις σε 20 χώρες, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως η φιλοξενία, η εστίαση και η εκπαίδευση.

