Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διέψευσε ότι στοχοθέτησε ένα θέατρο όπου είχαν καταφύγει άμαχοι στην πολιορκημένη Μαριούπολη, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Ο δήμος της πόλης ανέφερε νωρίτερα ότι το θέατρο που φιλοξενούσε «εκατοντάδες πολίτες» υπέστη σοβαρές ζημιές από τον βομβαρδισμό.

In Mariupol, a jet (assumed to be Russian) dropped a bomb/munition on the city's main drama theater. According to the city council, hundreds were sheltering inside. Casualties currently unclear. Video: https://t.co/1njV23K7PD pic.twitter.com/ooUXq0ZyP2