Η Μελόνι κατακρίνει το ΕΛΚ για μεθοδεύσεις με στόχο την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατακρίνει το ΕΛΚ για μεθοδεύσεις για την επανεκλογή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ιταλία, σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, προτιμά να ληφθούν οι αποφάσεις που αφορούν τα πρόσωπα-κλειδί στους ευρωπαϊκούς θεσμούς μετά τις γαλλικές βουλευτικές εκλογές. Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι ψήφοι της κυβέρνησης της Ρώμης, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμμαχιών, θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερο πολιτικό βάρος.

Στο μεταξύ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι παίρνει σαφή θέση επί του όλου θέματος. «Μου φάνηκε σουρεαλιστικό το ότι στο πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά τις ευρωεκλογές κάποιοι προσήλθαν με μια λίστα ονομάτων, χωρίς να προσπαθήσουμε πρώτα να κάνουμε μια ανάλυση σχετικά με το ποιο ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι νέες προτεραιότητες», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η Μελόνι, μιλώντας σε Ιταλούς δημοσιογράφους πρόσθεσε ότι «αυτές είναι συμπεριφορές που απομακρύνουν τους πολίτες» και ότι «η ίδια δεν εκλαμβάνει με αυτό τον τρόπο τη Δημοκρατία».



Από την άλλη, όμως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι από τις κάλπες δεν προέκυψε μια νέα πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Δεν προδιαγράφεται η αλλαγή που κάποιοι είχαν σκεφθεί. Αλλά, για να είμαι αμερόληπτη, πρέπει να πω ότι όλα αυτά είναι συνέπεια του εκλογικού αποτελέσματος. Οι ευρωεκλογές έστειλαν ένα μήνυμα διαφοροποίησης, αλλά δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει το όλο πλαίσιο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δυο μεγαλύτερες ευρωομάδες, του Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλιστών», τόνισε η Μελόνι.

Επικράτηση μιας «ρεαλιστικής προσέγγισης»;

Σύμφωνα με αναλυτές δεν αποκλείεται πάντως να επικρατήσει τελικά μια «ρεαλιστική προσέγγιση» και η Ιταλία να αποφασίσει να στηρίξει μια δεύτερη θητεία της φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας σε αντάλλαγμα έναν Επίτροπο με σημαντικό χαρτοφυλάκιο για την Ιταλία. Γίνεται αναφορά σε μια από τις θέσεις εκτελεστικού αντιπροέδρου της Κομισιόν και, ει δυνατόν, σε εκείνη του Επιτρόπου αρμόδιου για την Εσωτερική Αγορά ή τη Μετανάστευση.



Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Τύπο, η Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται να συναντήσει τον Βίκτορ Όρμπαν στην ιταλική πρωτεύουσα, πιθανότατα την ερχόμενη Δευτέρα. Στην ατζέντα, μέχρι χθες, υπήρχε και η προσπάθεια ένταξης των ευρωβουλευτών του Ούγγρου πρωθυπουργού στην ευρωομάδα των Συντηρητικών, με πρόεδρο τη Μελόνι. Η προοπτική αυτή όμως φαίνεται να απομακρύνεται, διότι οι «συντηρητικοί» έχουν θέσει μια σαφή προϋπόθεση: όλα τα μέλη τους πρέπει να στηρίζουν την Ουκρανία, χωρίς κανέναν δισταγμό και επιφύλαξη. Υπάρχει επίσης και ένα ακόμη ουσιαστικό εμπόδιο. Στην Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών μόλις εντάχθηκαν και πέντε ευρωβουλευτές, μέλη υπερεθνικιστικού κόμματος της Ρουμανίας. Για το Fidesz, το κόμμα του Όρμπαν, πρόκειται ξεκάθαρα για «κόκκινο πανί» και ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.