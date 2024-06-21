Το στρατόπεδο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται να ξεπεράσει εκείνο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Ευρωκοινοβούλιο, την ώρα που η ακροδεξιά ηγέτης περιμένει να της δοθεί λόγος για την κατανομή των σημαντικότερων αξιωμάτων στην ΕΕ.

Το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας (Fratelli d'Italia) της Μελόνι και άλλες ακροδεξιές δυνάμεις αύξησαν τον αριθμό των βουλευτών τους στο Στρασβούργο στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Αντίθετα, η ευρωομάδα φιλελεύθερων και κεντρώων Renew Europe, στην οποία ανήκουν και οι Γάλλοι ευρωβουλευτές της Αναγέννησης, έχασαν έδρες. Έχασαν και άλλες σήμερα, με την ανακοίνωση της αποχώρησης των ευρωβουλευτών του τσεχικού κόμματος Ano, του ευρωσκεπτικιστή δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις.

Η ευρωομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), όπου ανήκουν τα Αδέλφια της Ιταλίας, διεκδικεί σήμερα την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 83 βουλευτές έναντι 81 για το Renew (74, χωρίς τους Τσέχους ευρωβουλευτές που δεν έχουν ακόμη επσημοποιήσει πλήρως την αποχώρησή τους).

Μια διαφορά που αλλάζει τα πάντα, σύμφωνα με την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης. Παραδοσιακά τα κυριότερα αξιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανέμονται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.

Όμως οι πολιτικές δυνάμεις που ήρθαν πρώτες στις 9 Ιουνίου, οι Χριστιανοδημοκράτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), τους οποίους ακολουθούν οι Σοσιαλδημοκράτες της ομάδας S&D (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες) φιλοδοξούν να επανασυστήσουν την πλειοψηφία που διέθεταν μαζί με τους κεντρώους του Renew στη σύνθεση του προηγούμενου Ευρωκοινοβουλίου.

Μαζί, αυτές οι τρεις πολιτικές ομάδες διαθέτουν άνετη πλειοψηφία περίπου 400 εδρών σε σύνολο 720 ευρωβουλευτών.

Με αυτούς τους υπολογισμούς, οι ηγέτες του ΕΛΚ, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και του Renew, ξεκίνησαν τις μεταξύ τους συζητήσεις το βράδυ της Δευτέρας, στη διάρκεια μιας άτυπης συνόδου κορυφής των 27, για την κατανομή των ανώτατων αξιωμάτων στην ΕΕ.

Προς μεγάλη απογοήτευση της Τζ. Μελόνι, που χαρακτήρισε "σουρεαλιστικό" το ότι δεν προσκλήθηκε στο τραπέζι των συνομιλιών. «Οι εκλογές μετατόπισαν σαφώς το κέντρο βαρύτητας της Ευρώπης προς τα δεξιά», χωρίς αυτό να αλλάξει τίποτα στο τραπέζι των 27, είπε σε μια συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα Il Giornale.

Έτσι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός σχεδιάζει να αδράξει την ευκαιρία ενός επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων, που προβλέπεται να διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια μιας νέας ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

Η μάχη για την τρίτη θέση δεν έχει ωστόσο τελειώσει. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη, 26 Ιουνίου, προκειμένου να μετρηθεί με ακρίβεια η αναλογία δυνάμεων ανάμεσα στο ECR και το Renew, μετά το τέλος της επίσημης συγκρότησης των ομάδων, και τις τελευταίες προσχωρήσεις που είναι ακόμη δυνατές πριν από αυτήν την ημερομηνία.

Το τοπίο αναμένεται κατά συνέπεια να ξεκαθαρίσει για τη σύνοδο κορυφής των 27 που αναμένεται να ορίσει τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τον/την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που υποστηρίζεται από το ΕΛΚ, μοιάζει να έχει αρκετές πιθανότητες να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια συμφωνία περιγράφηκε ευρέως γύρω από το όνομά της το βράδυ της Δευτέρας. Αν αυτή η επιλογή επιβεβαιωθεί την προσεχή Πέμπτη ή Παρασκευή, θα πρέπει επίσης να λάβει την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου.

Η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που συγκαλεί τους ηγέτες των 27, αναμένεται να ανατεθεί στον σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα και η θέση του/της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας στην Εσθονή πρωθυπουργό Κάγια Κάλας, μέλος του Renew.

Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των 27 και η Τζόρτζια Μελόνι, δεν έχει a apriori τα μέσα ώστε να εναντιωθεί. "Δεν έχει μεγάλη επιρροή, σε καμία περίπτωση", συνοψίζει ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης που γνωρίζει καλά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Στο Ευρωκοινοβούλιο, το στρατόπεδο της Μελόνι, ακόμη και μαζί με την υπόλοιπη ακροδεξιά, μεταξύ των οποίων ο γαλλικός Εθνικός Συναγερμός του Ζορντάν Μπαρντελα ή το Fidesz του Βίκτορ Ορμπάν, δεν έχει την πλειοψηφία.

Ακόμη κι αν το ECR επιβεβαιώσει την τρίτη θέση του, δεν θα αλλάξει η ισορροπία στο Κοινοβούλιο, εκτιμά μία κοινοβουλευτική πηγή του ΕΛΚ.

Κάτι που δεν απογοητεύει ωστόσο τη Μελόνι.

"Πιστεύω πως στο παρόν κοινοβούλιο, σε πολλούς φακέλους, θα δούμε πως μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στα θέματα που συζητούνται, στις προτεραιότητες, στον τρόπο που σκεπτόμαστε ορισμένες πολιτικές", είπε, υποσχόμενη "εκπλήξεις".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

