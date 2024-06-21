Το Ισραήλ απέρριψε πρόσκληση για συμμετοχή σε μια ad-hoc σύνοδο κορυφής στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ με αντικείμενο τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από τη διμερή συμφωνία με την ΕΕ.

Αντίθετα, το Ισραήλ θέλει να συγκαλέσει μια τακτική σύνοδο κορυφής υψηλόβαθμων πολιτικών προσωπικοτήτων το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όταν η Ουγγαρία, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ εντός του μπλοκ, θα προεδρεύει των διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έστειλε την Πέμπτη την επίσημη απάντησή της στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος την είχε προσκαλέσει ad-hoc συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, δήλωσε η ισραηλινή αποστολή στην ΕΕ στο Politico.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη λήψη της επιστολής και δήλωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν για την ισραηλινή αντίδραση στην επόμενη συνάντησή τους τη Δευτέρα.

Οι υπουργοί της ΕΕ αποφάσισαν τον περασμένο μήνα να συγκαλέσουν Συμβούλιο Σύνδεσης με το Ισραήλ για να συζητήσουν τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, λόγω της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίσης από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα. Η συμφωνία είναι σε μεγάλο βαθμό μια εμπορική συμφωνία.



Πηγή: skai.gr

