Η σύνοδος κορυφής μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, θεωρήθηκε ως ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ωστόσο, χωρίς κατάπαυση του πυρός και με μια πρόσκληση στη Μόσχα, η σχεδόν τρίωρη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών έθεσε περισσότερα ερωτήματα παρά έδωσε απαντήσεις.

Ακολουθούν πέντε βασικά συμπεράσματα του BBC από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν επέστρεψε στη διεθνή σκηνή

Όταν ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επέστρεψε στη διεθνή σκηνή την Παρασκευή, ο ουρανός στην Αλάσκα ήταν συννεφιασμένος. Ο Τραμπ τον περίμενε με ένα κόκκινο χαλί απλωμένο στον διάδρομο προσγείωσης της Joint Base Elmendorf-Richardson.

Καθώς ο Πούτιν πλησίαζε, ο Τραμπ χειροκρότησε. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και χαμόγελα.

Ήταν μια αξιοσημείωτη στιγμή για τον Πούτιν, έναν ηγέτη που οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν απομονώσει από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Από τότε, τα διεθνή ταξίδια του περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε χώρες φιλικές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως η Βόρεια Κορέα και η Λευκορωσία.

Το γεγονός ότι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα πραγματοποιήθηκε ήταν μια νίκη για τον Πούτιν. Αλλά αυτή η υποδοχή θα είχε ξεπεράσει τα πιο τρελά όνειρα του Κρεμλίνου. Σε έξι μόνο μήνες, ο Πούτιν πέρασε από το να είναι παρίας στα μάτια της Δύσης στο να είναι ευπρόσδεκτος στο έδαφος των ΗΠΑ ως συνεργάτης και φίλος.

Για να ολοκληρώσει την εικόνα, σε μια φαινομενικά αυθόρμητη στιγμή, ο Πούτιν αποφάσισε να δεχτεί να τον μεταφέρει στην αεροπορική βάση η θωρακισμένη λιμουζίνα του Τραμπ, αντί να οδηγήσει το δικό του προεδρικό αυτοκίνητο με πινακίδες της Μόσχας.

Καθώς το όχημα απομακρυνόταν, οι κάμερες εστίασαν στον Πούτιν, που καθόταν στο πίσω κάθισμα και γελούσε.

Ο Πούτιν αντιμέτωπισε ερωτήσεις που δεν του έχουν τεθεί στο παρελθόν

Στα 25 χρόνια της προεδρίας του στη Ρωσία, ο Πούτιν έχει επιτύχει τον απόλυτο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, περιορίζοντας την ελευθερία του Τύπου και αντικαθιστώντας την ενημέρωση με προπαγάνδα. Εντός της Ρωσίας, σπάνια – αν όχι ποτέ – έρχεται αντιμέτωπος με εχθρικούς δημοσιογράφους.

Ωστόσο, λίγα λεπτά μετά την προσγείωσή του στην Αλάσκα, ένας δημοσιογράφος του φώναξε: «Θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;» Δεν έδειξε κάποια ενόχληση, αλλά αντίθετα φάνηκε να αδιαφορεί και να αποστρέφει το βλέμμα του.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης και κάπως χαοτικής φωτογράφησης, του απήυθυναν περισσότερες ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας στα ρωσικά για το αν ο Πούτιν θα ήταν έτοιμος να συναντήσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής. Και πάλι, δεν υπήρξε καμία εμφανής αντίδραση από τον Ρώσο πρόεδρο πέρα από ένα αινιγματικό χαμόγελο.

Τι ειπώθηκε όταν οι συνομιλίες έληξαν νωρίτερα από το αναμενόμενο

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από όλο τον κόσμο περίμεναν να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου, αλλά οι δύο ηγέτες απλώς έκαναν δηλώσεις και δεν δέχτηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Παραδόξως, ο Πούτιν ήταν ο πρώτος που μίλησε. Εξήρε την «εποικοδομητική ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού» των «φιλικών» συνομιλιών και στη συνέχεια προχώρησε σε μια συνοπτική αναδρομή στην ιστορία της Αλάσκας ως ρωσικού εδάφους.

Καθώς ο Πούτιν μιλούσε, ο Τραμπ στεκόταν σιωπηλός. Πέρασαν αρκετά λεπτά πριν ο Ρώσος πρόεδρος αναφερθεί σε αυτό που ονόμασε «κατάσταση στην Ουκρανία» – φαινομενικά ο καταλύτης για τη σύνοδο κορυφής. Όταν το έκανε, ήταν για να δηλώσει ότι, παρόλο που είχε επιτευχθεί μια αδιευκρίνιστη «συμφωνία», οι «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης έπρεπε να εξαλειφθούν πριν επιτευχθεί η ειρήνη.

Η φράση αυτή θα έχει σημάνει συναγερμό στο Κίεβο, αλλά και πέρα από αυτό. Από την αρχή του πολέμου, έχει γίνει συνώνυμο μιας σειράς δυσεπίλυτων και μαξιμαλιστικών απαιτήσεων που, σύμφωνα με τον Πούτιν, εμποδίζουν την κατάπαυση του πυρός.

Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας επί των ουκρανικών περιοχών της Κριμαίας, του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, καθώς και τη συμφωνία της Ουκρανίας για αποστρατιωτικοποίηση, ουδετερότητα, μη εμπλοκή ξένων στρατευμάτων και νέες εκλογές. Ουσιαστικά, ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση - απαράδεκτη για το Κίεβο, αλλά σαφώς - ακόμη και μετά από τρεισήμισι χρόνια αιματηρών συγκρούσεων – εξακολουθεί να είναι υψίστης σημασίας για τη Μόσχα.

Μετά από αυτό, ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε συμφωνία.

Τι δεν ειπώθηκε

Παραδόξως - δεδομένου του πλαισίου και της προϋπόθεσης της συνόδου κορυφής - όταν ήρθε η σειρά του Τραμπ να μιλήσει, δεν ανέφερε ούτε μία φορά την Ουκρανία ή την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός. Το μόνο που είπε ήταν ότι «πέντε, έξι, επτά χιλιάδες άνθρωποι την εβδομάδα σκοτώνονται» και να σημειώσει ότι και ο Πούτιν ήθελε να τελειώσει η αιματοχυσία.

Ο συνήθως φλύαρος Τραμπ φάνηκε να έχει λιγότερα να πει από τον Πούτιν. Η δήλωσή του ξεχώρισε για τη σχετική και ασυνήθιστη συντομία της, αλλά κυρίως για την αοριστία της. «Υπήρχαν πολλά, πολλά σημεία στα οποία συμφωνήσαμε», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι είχε σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» σε μια «εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση».

Ωστόσο, δεν μοιράστηκε καμία λεπτομέρεια και δεν φάνηκε να έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης. Δεν ανακοινώθηκαν σημαντικές συμφωνίες ή τριμερής συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι.

«Δεν φτάσαμε εκεί», παραδέχτηκε ο Τραμπ.

Και - προς ανακούφιση της Μόσχας - δεν έγινε καμία αναφορά στις «σοβαρές συνέπειες» που ο Τραμπ απείλησε ότι θα ακολουθούσαν αν δεν επιτευχθεί εκεχειρία.

«Την επόμενη φορά στη Μόσχα» - Ο Πούτιν κάνει μια σπάνια παρατήρηση στα αγγλικά

Η σύνοδος κορυφής μπορεί να μην κατάφερε να επιτύχει κάποια απτή πρόοδο προς την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά εδραίωσε την προσέγγιση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Φωτογραφίες των δύο προέδρων να σφίγγουν επανειλημμένα τα χέρια και να χαμογελούν, διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να γονατίζουν καθώς έστρωναν το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν.

Πριν ολοκληρώσει τη δήλωσή του, ο Πούτιν αναφέρθηκε σε ένα από τα συχνά θέματα συζήτησης του Αμερικανού προέδρου - ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ο Τραμπ ήταν στην εξουσία.

Παρά τη θέση του Τραμπ για «μεγάλη πρόοδο», δεν αποκαλύφθηκε τίποτα ουσιαστικό στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας - ωστόσο, οι δύο ηγέτες άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια δεύτερη συνάντηση, αυτή τη φορά σε ρωσικό έδαφος. «Πιθανότατα θα σας ξαναδώ πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ.

Ολοκληρώνοντας μια κοινή δήλωση στην οποία δεν χρειάστηκε να δώσει υποσχέσεις, να κάνει παραχωρήσεις ή συμβιβασμούς, ο Πούτιν ίσως ένιωσε αρκετά άνετα για να μιλήσει στα αγγλικά - κάτι που συμβαίνει σπάνια. Χαμογελώντας, κοίταξε τον Τραμπ και είπε: «Την επόμενη φορά στη Μόσχα».

«Ω, αυτό είναι ενδιαφέρον», απάντησε ο Τραμπ. «Θα δεχτώ κάποιες κριτικές για αυτό, αλλά μπορώ να το δω να συμβαίνει», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

