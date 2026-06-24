Μια απόφαση του Διεθνούς Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS) υπέρ της Σουηδής αμυντικού Μάγια Γκότμπεργκ χαρακτηρίστηκε από εκπροσώπους των ποδοσφαιριστριών και νομικούς εμπειρογνώμονες ως απόφαση-ορόσημο για το γυναικείο ποδόσφαιρο και τις περιπτώσεις λύσης συμβολαίων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη.

Το CAS αποφάνθηκε αυτόν τον μήνα ότι η ιταλική Λάτσιο τερμάτισε παράνομα τη συνεργασία της με τη Γκότμπεργκ αφού πληροφορήθηκε ότι ήταν έγκυος και διέταξε τον σύλλογο να της καταβάλει αποζημίωση, σύμφωνα με την παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO.

Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η εγκυμοσύνη της Γκότμπεργκ αποκαλύφθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της, δημιουργώντας δεδικασμένο σχετικά με την εμπιστευτικότητα των ιατρικών πληροφοριών που αφορούν την εγκυμοσύνη.

Η Λάτσιο ανέφερε μετά την έκδοση της απόφασης ότι υπήρξαν «παρεξηγήσεις και διαφορετικές ερμηνείες» που οδήγησαν στην υπόθεση και ότι ο σύλλογος παραμένει προσηλωμένος στην προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας των ποδοσφαιριστριών του.

Η υπόθεση ξεκινά από το καλοκαίρι του 2024, όταν η Γκότμπεργκ είχε συμβάλει στην άνοδο του συλλόγου της Ρώμης στη μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Παρότι δεν είχε υπογραφεί επισήμως νέο συμβόλαιο, το CAS έκρινε ότι η παίκτρια και ο σύλλογος είχαν συμφωνήσει στους βασικούς όρους μιας ανανεωμένης εργασιακής σχέσης μέσω της μεταξύ τους επικοινωνίας.

Η Γκότμπεργκ ενημέρωσε τον σύλλογο ότι ήταν έγκυος πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, γεγονός μετά το οποίο οι σχέσεις των δύο πλευρών διαταράχθηκαν. Η Λάτσιο υποστήριξε αργότερα ότι δεν υπήρχε συμβόλαιο, ενώ η Γκότμπεργκ επέμεινε ότι ο σύλλογος υπαναχώρησε από τη συμφωνία εξαιτίας της εγκυμοσύνης της.

Η διαμάχη έφτασε τελικά στο CAS, αφού η Γκότμπεργκ είχε αρχικά ηττηθεί ενώπιον του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών της FIFA. Στην απόφασή του, το CAS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Λάτσιο έθεσε παράνομα την παίκτρια σε δυσμενέστερη θέση λόγω της εγκυμοσύνης της και επιδίκασε αποζημίωση για απώλεια αποδοχών καθώς και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

«Αυτή η υπόθεση δεν αφορούσε μόνο το ποδόσφαιρο. Αφορούσε το να αντιμετωπίζομαι δίκαια και με σεβασμό σε μια σημαντική στιγμή της ζωής μου», ανέφερε η Γκότμπεργκ σε δήλωσή της την Τετάρτη (24/6). «Η απόφαση στέλνει το μήνυμα ότι η εγκυμοσύνη δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα ή ως λόγος για να στερείται μια ποδοσφαιρίστρια τις επαγγελματικές της ευκαιρίες».

Η απόφαση είναι η πρώτη φορά που το CAS κρίνει ότι ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος τερμάτισε παράνομα μια εργασιακή σχέση λόγω της εγκυμοσύνης μιας ποδοσφαιρίστριας. Αποτελεί επίσης μία από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα δοκιμασίες των κανονισμών μητρότητας της FIFA, οι οποίοι ενισχύθηκαν το 2024.

Το CAS έκρινε ότι, από τη στιγμή που αποδείχθηκαν η ύπαρξη εργασιακής σχέσης και η λύση της, το βάρος της απόδειξης μεταφερόταν στον σύλλογο, ο οποίος όφειλε να αποδείξει ότι οι ενέργειές του δεν σχετίζονταν με την εγκυμοσύνη της Γκότμπεργκ. Σύμφωνα με τη FIFPRO, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Λάτσιο απέτυχε να το πράξει.

Η διαιτητική επιτροπή αποφάνθηκε επίσης ότι οι πληροφορίες σχετικά με την εγκυμοσύνη μιας ποδοσφαιρίστριας αποτελούν ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα και πρέπει να προστατεύονται αναλόγως. Το CAS διαπίστωσε ότι η εγκυμοσύνη της Γκότμπεργκ γνωστοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της μετά την ενημέρωση του συλλόγου και επιδίκασε αποζημίωση για την παραβίαση αυτή.

«Η υπόθεση αυτή δείχνει ότι οι Κανονισμοί Μητρότητας της FIFA δεν είναι απλώς λόγια γραμμένα στο χαρτί, αλλά παρέχουν πραγματική προστασία στις ποδοσφαιρίστριες», δήλωσε η νομική διευθύντρια της FIFPRO, Αλεξάνδρα Γκόμεζ Μπρούινεβουντ.

«Η σημασία της απόφασης ξεπερνά την περίπτωση της Μάγια Γκότμπεργκ και επιβεβαιώνει ότι οι σύλλογοι δεν μπορούν απλώς να αποχωρούν από μια εργασιακή σχέση, ακόμη κι αν αυτή δεν έχει πλήρως τυποποιηθεί, μόλις πληροφορηθούν ότι μια παίκτρια είναι έγκυος».

Η Λάτσιο ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη ότι τα ευρήματα της απόφασης δείχνουν πως η διαφορά «προέκυψε μέσα σε μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία διαπραγμάτευσης που διεξήχθη αποκλειστικά μέσω διαμεσολαβητών.

Η συγκεκριμένη συνθήκη συνέβαλε σημαντικά στις παρεξηγήσεις και στις διαφορετικές ερμηνείες που οδήγησαν τελικά στη δικαστική διαδικασία. Ο σύλλογος θα συνεχίσει να επανεξετάζει και να ενισχύει τις εσωτερικές διαδικασίες του, ώστε να διασφαλίσει την πλήρη εναρμόνιση με το διαρκώς εξελισσόμενο εθνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον επαγγελματικό αθλητισμό και τις εργασιακές σχέσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η υπόθεση ακολουθεί τη γνωστή διαμάχη για τη μητρότητα μεταξύ της διεθνούς Ισλανδής Σάρα Μπιορκ Γκούναρσντοτιρ και της Λιόν το 2022, η οποία καθιέρωσε ότι οι ποδοσφαιρίστριες δικαιούνται συμβατική και μισθολογική προστασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με τη FIFPRO, η απόφαση στην υπόθεση Γκότμπεργκ επεκτείνει αυτές τις προστασίες, επιβεβαιώνοντας ότι οι σύλλογοι δεν μπορούν να αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη μητρότητα αρνούμενοι να συνεχίσουν μια εργασιακή σχέση όταν πληροφορηθούν ότι μια ποδοσφαιρίστρια είναι έγκυος.

Τα μηνύματα που αντάλλαξαν μέσω WhatsApp η Γκότμπεργκ και η Λάτσιο διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην απόδειξη τόσο της ύπαρξης εργασιακής σχέσης όσο και της γνώσης του συλλόγου για την εγκυμοσύνη της, σύμφωνα με τη FIFPRO, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ψηφιακών επικοινωνιών στις συμβατικές διαφορές στο ποδόσφαιρο.

Η Γκότμπεργκ υποστηρίχθηκε στην υπόθεσή της από τη σουηδική ένωση ποδοσφαιριστών Spelarforeningen.

Πηγή: skai.gr

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