Τραγωδία στην Αττάλεια: 70χρονος Έλληνας βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Νεκρός βρέθηκε σε ξενοδοχείο της Αττάλειας ένας 70χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην τουρκική πόλη στο πλαίσιο οργανωμένης εκδρομής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε ξενοδοχείο στην περιοχή Μουράτπασα της Αττάλειας, σύμφωνα με τη Haberturk. Ο 70χρονος, που είχε φτάσει στην πόλη στις 21 Ιουνίου, επρόκειτο να αναχωρήσει από το ξενοδοχείο την ίδια ημέρα. Ωστόσο, όταν οι υπεύθυνοι του ταξιδιωτικού γραφείου δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, ενημέρωσαν τη διοίκηση του ξενοδοχείου.

Υπάλληλοι του ξενοδοχείου και του ταξιδιωτικού πρακτορείου μπήκαν στο δωμάτιο όπου διέμενε μόνος του και τον εντόπισαν αναίσθητο. Άμεσα ειδοποιήθηκε το κέντρο άμεσης βοήθειας και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη βίας

Όπως αναφέρει η Haberturk, ο δημοτικός ιατρός χαρακτήρισε τον θάνατο ύποπτο, με αποτέλεσμα να κληθούν στο ξενοδοχείο εισαγγελέας, στελέχη της Δίωξης Ανθρωποκτονιών και ειδικοί της εγκληματολογικής υπηρεσίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κατά την αυτοψία δεν βρέθηκαν στη σορό του 70χρονου ίχνη κακοποίησης ή τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι αντιμετώπιζε προβλήματα δύσπνοιας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Αττάλειας, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.