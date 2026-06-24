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Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης τουρίστριας στο Κουφονήσι – Κατέληξε στο δωμάτιο της

Η σορός της μεταφέρεται στον Πειραιά, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου

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Κουφονήσι: Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης τουρίστριας

Σοκ έχει προκαλέσει στο Κουφονήσι ο θάνατος μιας 23χρονης κοπέλας, η οποία βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης το ζευγάρι είχε βγει για φαγητό και στη συνέχεια επέστρεψε στο κατάλυμα όπου διέμενε.

Λίγο αργότερα, η νεαρή γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ο αγροτικός γιατρός του νησιού, καθώς και γιατροί που παραθέριζαν στο Κουφονήσι, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την επαναφέρουν. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, η 23χρονη κατέληξε.

Η σορός της μεταφέρεται στον Πειραιά, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές, αν και τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε αιφνίδιο θάνατο.

Πηγή: ΕΡΤ

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TAGS: Κουφονήσια Θανατος
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