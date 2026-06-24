Μιχάλης Μελής: «Σημαντική εξέλιξη» η συνεργασία με ΣΚΑΪ για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Για «σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές», έκανε λόγο ο πρόεδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής, σχολιάζοντας τη νέα τηλεοπτική συμφωνία για τη Λίγκα με τον όμιλο ΣΚΑΪ για τα επόμενα 2+1 χρόνια, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα περίοδο για το επαγγελματικό ελληνικό μπάσκετ και τη μετάδοση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Μελή:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας με την ΕΡΤ, αισθάνομαι την ανάγκη, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ομάδων της Stoiximan GBL, να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τη Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού της δημόσιας τηλεόρασης».

Υπενθυμίζεται ότι όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, από σήμερα και για τα επόμενα 2+1 τα δικαιώματά του ανήκουν στον ΣΚΑΪ με τη σύμφωνη γνώμη ΟΛΟΥ του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ.

Στη συνεδρίαση που έγινε σήμερα, η πρόταση του ομίλου ΣΚΑΪ έγινε αποδεκτή από όλες τις ομάδες (14-0) έχοντας ως αντίπαλο αυτή της ΕΡΤ.

Η ομόφωνη απόφασή αυτή δείχνει ότι υπήρχε φθορά ανάμεσα στις σχέσεις των ομάδων και του ΕΣΑΚΕ με την κρατική τηλεόραση, αλλά την ίδια στιγμή έμειναν απολύτως ικανοποιημένοι όλοι, από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων του πρωταθλήματος που κατέθεσε ο όμιλος ΣΚΑΪ.

Η νέα σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και ξεκάθαρα δείχνουν ότι το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος θα είναι αρκετά ανεβασμένο.

Εκτός του Ολυμπιακού ο οποίος αναμένεται να δυναμώσει και άλλο με τις αποκτήσεις των Μοντέρο και ΜακΙντάιρ, ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ θα έχει και πάλι στον πάγκο του, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Την ίδια στιγμή οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν περάσει σε μια νέα σελίδα, με τον Άρη να έχει στον πάγκο του τον Βασίλη Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ τον Αντρέα Τρινκιέρι, κάνοντας και οι δύο -ήδη- μεγάλες μεταγραφές και αυξάνοντας κατακόρυφα το μπάτζετ τους.

Και φυσικά με την ΑΕΚ να παραμένει στο γνωστό υψηλό της επίπεδο, με τον Ντράγκαν Σάκοτα στον πάγκο της για άλλη μια σεζόν, και τις άλλες ομάδες της λίγκας να αναμένονται αρκετά καλύτερες.

Όλα αυτά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και όλα αυτά στον Όμιλο ΣΚΑΪ...

Πηγή: skai.gr

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