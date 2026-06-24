Ο Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα παραμείνει πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους εταίρους της στον Περσικό Κόλπο, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την εφαρμογή της νέας συμφωνίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα του δεν πρόκειται να προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ασφάλεια των συμμάχων τους στην περιοχή του Κόλπου, όσον αφορά τις σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με το Ιράν.

«Θα είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τους εταίρους μας στον Κόλπο. Γι’ αυτό πραγματοποιώ αυτές τις επισκέψεις και γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, πριν αναχωρήσει για το Μπαχρέιν.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων μας, των μακροχρόνιων συμμάχων μας στην περιοχή», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πραγματοποιεί περιοδεία σε τρεις χώρες του Κόλπου, επιδιώκοντας να καθησυχάσει τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι θεωρούν ότι η προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είναι υπερβολικά επιεικής απέναντι σε μια περιφερειακή δύναμη που τους έχει επιτεθεί στο παρελθόν.

Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, η οποία επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα και αποτελεί την πρώτη που υπογράφεται από Αμερικανό και Ιρανό πρόεδρο μετά την ιρανική επανάσταση του 1979, περιλαμβάνει τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων, καθώς και την άρση ορισμένων κυρώσεων.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει τεχνικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της συμφωνίας, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους πιο σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικανούς.

«Αν το Ιράν θέλει να συνάψει μια καλή και ουσιαστική συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανοιχτές σε αυτό. Αν όχι, τότε ο Πρόεδρος διαθέτει εναλλακτικές επιλογές», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν στο τέλος του μήνα και πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν εκ νέου στην Ελβετία.

Πηγή: skai.gr

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