Καμία εκεχειρία, καμία συμφωνία: Τι σημαίνει η σύνοδος κορυφής για Τραμπ, Πούτιν και Ουκρανία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έφυγαν από την Αλάσκα χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Μετά από μια συνάντηση που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, οι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση στα μέσα ενημέρωσης πριν αποχωρήσουν χωρίς να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Ανταποκριτές του BBC που βρέθηκαν στο Άνκορατζ για τη σύνοδο κορυφής αξιολόγησαν τι σημαίνει αυτό για τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας, καθώς και τι θα συμβεί στη συνέχεια στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συνάντηση πλήττει τη φήμη του Τραμπ ως του ανθρώπου που ξέρει να κλείνει συμφωνίες

«Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στις πρώτες δηλώσεις του μετά τη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ. Ήταν ένας έμμεσος τρόπος να παραδεχτεί ότι μετά από αρκετές ώρες συνομιλιών, δεν υπήρξε συμφωνία. Καμία εκεχειρία. Τίποτα απτό να αναφερθεί, σημειώνει ο ανταποκριτής του BBC Anthony Zurcher.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Πούτιν σημείωσαν «μεγάλη πρόοδο», αλλά χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει αυτό. «Δεν φτάσαμε εκεί», είπε αργότερα, πριν βγει από την αίθουσα χωρίς να απαντήσει σε καμία ερώτηση από τους εκατοντάδες δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί.

Ο Τραμπ ταξίδεψε πολύ μακριά για να καταλήξει σε τέτοιες ασαφείς δηλώσεις, ακόμη και αν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Αμερικής και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι μπορεί να ανακουφίστηκαν που δεν πρόσφερε μονομερείς παραχωρήσεις ή συμφωνίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Για τον άνθρωπο που αρέσκεται να αυτοπροβάλλεται ως ειρηνοποιός και άνθρωπος που ξέρει να κλείνει συμφωνίες, φαίνεται ότι ο Τραμπ έφυγε από την Αλάσκα χωρίς να έχει πετύχει τίποτα από τα δύο.

Επίσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά την ατάκα του Πούτιν «την επόμενη φορά στη Μόσχα» σχετικά με την επόμενη συνάντησή τους.

Αν και ο Τραμπ είχε λιγότερα να χάσει από αυτές τις διαπραγματεύσεις σε σύγκριση με την Ουκρανία ή τη Ρωσία, αυτό θα πλήξει το κύρος του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μετά τις προηγούμενες υποσχέσεις ότι αυτή η συνάντηση είχε μόνο 25% πιθανότητες να αποτύχει.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος έπρεπε να υποστεί την προφανή ταπείνωση να στέκεται σιωπηλός ενώ ο Πούτιν ξεκινούσε τη συνέντευξη Τύπου. Ήταν μια αξιοσημείωτη διαφορά από τη συνήθη ρουτίνα στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνήθως κρατάει το λόγο ενώ ο ξένος ομόλογός του παρακολουθεί χωρίς να σχολιάζει.

Αν και η Αλάσκα είναι αμερικανικό έδαφος, ο Πούτιν φαινόταν πιο άνετος σε αυτό που οι αξιωματούχοι του συνηθίζουν να αποκαλούν «Ρωσική Αμερική», πριν την πώλησή της στις ΗΠΑ τον 19ο αιώνα. Αυτό μπορεί να απασχολήσει τον Αμερικανό πρόεδρο τις επόμενες ημέρες, όπως και η κάλυψη του Τύπου που θα παρουσιάσει αυτή τη σύνοδο κορυφής ως αποτυχία.

Το μεγάλο ερώτημα τώρα - το οποίο οι δημοσιογράφοι δεν μπόρεσαν να θέσουν την Παρασκευή - είναι αν ο Τραμπ θα αποφασίσει να επιβάλει τις νέες κυρώσεις που έχει απειλήσει να επιβάλει στη Ρωσία ως τιμωρία.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε εν μέρει σε αυτό το θέμα σε μια φιλική συνέντευξη στο Fox News πριν από την αναχώρησή του, λέγοντας ότι θα εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο «ίσως σε δύο ή τρεις εβδομάδες». Ωστόσο, δεδομένου ότι ο πρόεδρος υποσχέθηκε «σοβαρές συνέπειες» αν η Ρωσία δεν προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός, μια τέτοια ασαφής απάντηση μπορεί να προκαλέσει περισσότερες ερωτήσεις από ό,τι απαντήσεις.

Ο Πούτιν βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής

Πότε μια «συνέντευξη τύπου» δεν είναι συνέντευξη τύπου; Όταν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του BBC Steve Rosenberg. Η έκπληξη ήταν εμφανής στην αίθουσα όταν οι Πούτιν και Τραμπ αποχώρησαν από το βήμα αμέσως μετά τις δηλώσεις τους, χωρίς να απαντήσουν σε καμία ερώτηση.

Τα μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας επίσης έφυγαν γρήγορα από την αίθουσα χωρίς να απαντήσουν σε καμία από τις ερωτήσεις που τους φώναζαν οι δημοσιογράφοι.

Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι, όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν και ο Τραμπ εξακολουθούν να έχουν σημαντικές διαφορές απόψεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για κατάπαυση του πυρός από τη Ρωσία. Ο Πούτιν όμως δεν του την έδωσε.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ διαφορετική. Ο Τραμπ είχε στρώσει το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν, αντιμετωπίζοντας τον ηγέτη του Κρεμλίνου ως τιμώμενο προσκεκλημένο.

Σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε στο επίκεντρο της γεωπολιτικής σκηνής, μοιραζόμενος τη σκηνή με τον ηγέτη της πιο ισχυρής χώρας του κόσμου. Αλλά πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ σε ό,τι συνέβη; Ακόμα δεν έχει καταφέρει να πείσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Προηγουμένως είχε απειλήσει με μια πιο σκληρή προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία, με τελεσίγραφα, προθεσμίες και προειδοποιήσεις για περισσότερες κυρώσεις αν η Μόσχα αγνοούσε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, αλλά δεν τα έχει τηρήσει μέχρι στιγμής. Θα αλλάξει στάση εν τέλει;

Ανακούφιση στην Ουκρανία αλλά και φόβος για το μέλλον

Αυτό που συνέβη στο Άνκορατζ της Αλάσκας μπορεί να φαίνεται απογοητευτικό για πολλούς, αλλά στο Κίεβο υπήρξε μερική ανακούφιση που δεν ανακοινώθηκε καμία «συμφωνία» που θα κόστιζε στην Ουκρανία εδάφη, όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του BBC, Vitaliy Shevchenko.

Οι πολίτες της Ουκρανίας γνωρίζουν επίσης ότι όλες οι σημαντικές συμφωνίες τους με τη Ρωσία έχουν καταλήξει σε αποτυχία, οπότε ακόμα και αν είχε ανακοινωθεί κάποια συμφωνία στο Άνκορατζ, θα ήταν σκεπτικοί.

Οι Ουκρανοί θα ανησυχήσουν, ωστόσο, που κατά την κοινή εμφάνισή τους μπροστά στα μέσα ενημέρωσης ο Πούτιν μίλησε για άλλη μια φορά για τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης και είπε ότι μόνο η εξάλειψή τους θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη.

Μεταφράζοντας τη γλώσσα του Κρεμλίνου, αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να είναι αποφασισμένος να επιδιώξει τον αρχικό στόχο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» του, - όπως η Μόσχα αποκαλεί τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - που είναι η διάλυση της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους. Τρεισήμισι χρόνια προσπαθειών από τη Δύση δεν κατάφεραν να τον κάνουν να αλλάξει γνώμη, και αυτό περιλαμβάνει τώρα και τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Η αβεβαιότητα που παραμένει μετά τη συνάντηση είναι επίσης ανησυχητική. Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Θα συνεχιστούν αμείωτες οι ρωσικές επιθέσεις;

Τους τελευταίους μήνες, μια σειρά από προθεσμίες που έθεσε η Δύση πέρασαν χωρίς συνέπειες, ενώ οι απειλές που εκφράστηκαν δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Οι Ουκρανοί θεωρούν ότι αυτό αποτελεί πρόσκληση για τον Πούτιν να συνεχίσει τις επιθέσεις του. Μπορεί να βλέπουν με τον ίδιο τρόπο και την προφανή έλλειψη προόδου που στο Άνκορατζ.

