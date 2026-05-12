Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ σε ενεργειακές εταιρείες στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συμφωνίας για τη σταθεροποίηση των αγορών που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και τους παγκόσμιους περιορισμούς στην προσφορά, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Αυτή η κίνηση έρχεται καθώς εννέα ενεργειακές εταιρείες -συμπεριλαμβανομένων των Exxon Mobil, Trafigura και Marathon Petroleum- αξιοποίησαν το 58% των 92,5 εκατομμυρίων βαρελιών που το Υπουργείο Ενέργειας (DOE) είχε διαθέσει σε παρόμοιο δάνειο τον περασμένο μήνα.

Η τελευταία προσφορά δανείου αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων του πολέμου στα παγκόσμια αποθέματα καυσίμων.

Πηγή: skai.gr

