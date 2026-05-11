Οι ΗΠΑ στέλνουν πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματα στην Τουρκία

Η Τουρκία αναμένεται να παραλάβει το πρώτο φορτίο πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην αποδέσμευση 172 εκατομμυρίων βαρελιών από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου (SPR), σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εκτίναξη των τιμών του αργού, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει αναστατώσει την παγκόσμια προσφορά, ενώ το κρίσιμο πέρασμα του Στενού του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

Η κίνηση εντάσσεται σε συντονισμένη πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για τη διάθεση συνολικά 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, με στόχο τη συγκράτηση των αυξανόμενων τιμών.

Οι εξαγωγές από τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου παγκοσμίως, έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς η προσφορά σε Ευρώπη και Ασία έχει περιοριστεί, ενισχύοντας περαιτέρω τις τιμές.

Σύμφωνα με την Kpler, το δεξαμενόπλοιο aframax «North Star» με ελληνική σημαία φόρτωσε περίπου 680.000 βαρέλια ελαφρού αργού από τις στρατηγικές εγκαταστάσεις Bryan Mound κοντά στο Texas City και αναμένεται να φτάσει στην Αλίαγα της Τουρκίας στα μέσα Μαΐου.

Παράλληλα, το δεξαμενόπλοιο «DHT Antelope» με σημαία Χονγκ Κονγκ φόρτωσε περίπου 1,1 εκατ. βαρέλια αργού Bryan Mound Sour μέσω μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του Γκάλβεστον στα τέλη Απριλίου και επίσης αναμένεται να εκφορτώσει στην Τουρκία έως το τέλος του μήνα.

Φορτία από τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα έχουν ήδη κατευθυνθεί προς την Ιταλία και την Ολλανδία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία παρακολούθησης πλοίων.



Πηγή: skai.gr

