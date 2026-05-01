Οι ΗΠΑ θα διαθέσουν 92,5 εκατομμύρια επιπλέον βαρέλια αργού πετρελαίου από το Αποθεματικό τους

Το αργό πετρέλαιο θα παραδίδεται στις εταιρείες από τον Ιούνιο και θα πρέπει να επιστραφεί από τις αρχές του επόμενου έτους έως τα μέσα του 2029

Πετρέλαιο

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι διαθέτει 92,5 εκατομμύρια επιπλέον βαρέλια αργού πετρελαίου για δανεισμό από το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR).

Το υπουργείο ανέφερε σε χθεσινή του ανακοίνωση ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να υποβάλουν προσφορές για το πετρέλαιο, το οποίο θα προερχόταν από τις περιοχές αποθεμάτων Bayou Choctaw, Bryan Mound, Big Hill και West Hackberry.

Οι ΗΠΑ είχαν ήδη προσφέρει 126 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου σε τρεις παρτίδες, αλλά οι πετρελαϊκές εταιρείες δανείστηκαν μόνο λιγότερα από 80 εκατομμύρια από αυτά τα βαρέλια, ή περίπου το 63% της προσφοράς, σύμφωνα με το Reuters.

Το SPR, που φυλάσσεται σε σπήλαια στις τέσσερις τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών του Τέξας και της Λουιζιάνα, περιέχει σήμερα σχεδόν 398 εκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στην ποσότητα που καταναλώνει ο κόσμος σε τέσσερις ημέρες.

Το αργό πετρέλαιο θα παραδίδεται στις εταιρείες από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο και θα πρέπει να το επιστρέφουν σε διαφορετικές προθεσμίες, που κυμαίνονται από τις αρχές του επόμενου έτους έως τα μέσα του 2029.

TAGS: πετρέλαιο ΗΠΑ αποθέματα Κρίση στη Μέση Ανατολή
