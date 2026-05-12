Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής αφήνοντας πίσω τουλάχιστον δέκα νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η προεδρία, με το Κέιπ Τάουν και την επαρχία του να δοκιμάζονται ιδιαίτερα.

Extreme winds 💨 exceeding 120 km/h are battering #CapeTown, South Africa. Several people have died due to the severe storm. pic.twitter.com/y4UQ8VwinE May 11, 2026

Situations now in Cape Town.

This is very bad pic.twitter.com/ZjS2OGZ2se — Dashin Avhasei Maphupha (@Dashin57) May 11, 2026

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας πτώσεων δέντρων στην τουριστική περιοχή Γκάρντεν Ρουτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ τρίτος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά όταν προσπάθησε να περάσει ποτάμι το σαββατοκύριακο.

Cape Town weather 🥺🥺🥺... Yoooo this is really bad pic.twitter.com/iGVGvGdcfy — Nompumelelo (@lelo_mkhondo) May 11, 2026

Εκφράζοντας τη «βαθιά θλίψη του για την απώλεια τουλάχιστον 10 ζωών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες», ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα ενημέρωσε ότι κηρύχθηκε κατάσταση «εθνικής καταστροφής», αναφέρει ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Cape town today 🙆🏽‍♂️💔 its crazy outside pic.twitter.com/ePHZ9W3YCL — APEX (@APEXworld_) May 11, 2026

Σε εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς οροφές από μεταλλικά ελάσματα να παρασύρονται από ριπαίους ανέμους, δέντρα πεσμένα σε δρόμους, οδικούς άξονες πλημμυρισμένους...

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των αερολιμένων σε Κέιπ Τάουν και Τζορτζ, ενημέρωσε εξάλλου η μεγάλη εταιρεία διαχείρισης των νοτιοαφρικανικών αεροδρομίων ACSA.

Πηγή: skai.gr

