Προ των πυλών δείχνει η ανάφλεξη του πολέμου μετά τις αντιδράσεις των δύο πλευρών. «Εντελώς απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «ανέβασε» στο Trurh Social την πρώτη του αντίδραση για την απάντηση της Τεχεράνης, την οποία οι ΗΠΑ έλαβαν μέσω του Πακιστάν.

«Μόλις έλαβα την αντίδραση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει... Είναι εντελώς απαράδεκτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος νωρίτερα είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να τον ενημερώσει για το έγγραφο που έστειλε η Τεχεράνη.

Τεχεράνη: «Δεν του αρέσει η πραγματικότητα»

Μια ιρανική πηγή στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ξεκαθάρισε ότι «έχουμε δει την αντίδραση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην ιρανική απάντηση. Δεν έχει καμία σημασία. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, και αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές - αυτό είναι πιθανώς για το καλύτερο. Στον Τραμπ, γενικά, δεν αρέσει η πραγματικότητα - και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά».

