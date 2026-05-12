Τέσσερις νεκροί σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας τη Δευτέρα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίσης ένα σφοδρό μπαράζ ηχητικών βομβών και δακρυγόνων κατά τη διάρκεια εισβολής στην πόλη Αμπού Ντις, νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και συνέλαβαν έναν νεαρό Παλαιστίνιο άνδρα κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Ανάτα, ανατολικά της πόλης.

Επιπλέον, οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να κατεδαφίζουν δεκάδες βιομηχανικές και εμπορικές κατασκευές παλαιστινιακής ιδιοκτησίας στην περιοχή Αλ-Μαστάλ της πόλης αλ-Εϊζαρίγια, νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 20 εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής καθώς συνεχίζονται οι εργασίες κατεδάφισης, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

