Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών-μελών που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του εμβληματικού Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι ο νόμος λογοκρίνει τους Αμερικανούς και επιβαρύνει τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Μια τέτοια κίνηση θα ήταν πρωτοφανής και θα κλιμάκωνε τη σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με την Ευρώπη.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχουν λάβει ακόμη την τελική απόφαση, ωστόσο το μέτρο αναμένεται να πάρει τη μορφή περιορισμών στη χορήγηση βίζας. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα στοχοποιηθούν, αλλά σύμφωνα με πηγές, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές συσκέψεις για το ζήτημα.

Αν και εμπορικοί εταίροι συχνά διαμαρτύρονται για κανονισμούς που θεωρούν περιοριστικούς, η επιβολή κυρώσεων σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για τέτοιο λόγο είναι εξαιρετικά σπάνια. Οι σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ βρίσκονται ήδη σε ένταση λόγω της απειλής για την επιβολή δασμών, των σκληρών διαπραγματεύσεων και της αμερικανικής κριτικής στη μεταχείριση των τεχνολογικών κολοσσών των ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επικαλούμενο εσωτερικό έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες στην Ευρώπη να ξεκινήσουν εκστρατεία πίεσης κατά του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, με στόχο την τροποποίηση ή την κατάργησή του.

Αντιπαράθεση ΗΠΑ-ΕΕ

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) της ΕΕ έχει στόχο να καταστήσει το διαδικτυακό περιβάλλον ασφαλέστερο, υποχρεώνοντας τους τεχνολογικούς κολοσσούς να καταπολεμούν παράνομο περιεχόμενο, όπως τη ρητορική μίσους και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η ΕΕ επιβάλλει «αδικαιολόγητους» περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης στο όνομα της αντιμετώπισης του μίσους, της παραπληροφόρησης και της παραπλάνησης, και ότι ο DSA ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτούς τους περιορισμούς.

Στις αρχές Αυγούστου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έδωσε οδηγίες στους Αμερικανούς διπλωμάτες να έχουν τακτικές επαφές με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τις αρμόδιες αρχές ψηφιακών υπηρεσιών, προκειμένου να μεταφέρουν τις ανησυχίες των ΗΠΑ τόσο για ζητήματα ελευθερίας λόγου όσο και για το οικονομικό βάρος που επιβάλλεται στις αμερικανικές εταιρείες.

Ήδη από τον Μάιο, ο Ρούμπιο είχε απειλήσει με απαγορεύσεις βίζας σε άτομα που «λογοκρίνουν» τον λόγο των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και άφησε να εννοηθεί ότι η πολιτική θα μπορούσε να στοχεύσει ξένους αξιωματούχους που ρυθμίζουν τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το ρεπορτάζ του Reuters για πιθανές κυρώσεις. «Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την αυξανόμενη λογοκρισία στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να δώσουμε αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε δήλωσή του μέσω email.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει τις πιθανές κυρώσεις, αλλά στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί λογοκρισίας «εντελώς αβάσιμους».

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ. Βρίσκεται στον πυρήνα του DSA», δήλωσε. «Ο κανονισμός θέτει κανόνες για τους διαδικτυακούς διαμεσολαβητές ώστε να αντιμετωπίζουν το παράνομο περιεχόμενο, προστατεύοντας παράλληλα την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφορία στο διαδίκτυο».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.