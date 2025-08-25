Η Βενεζουέλα στέλνει 15.000 στρατιώτες στα σύνορα καθώς πλησιάζουν τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα δεσμεύτηκε να ενισχύσει την ασφάλεια κατά μήκος των συνόρων της με την Κολομβία, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στέλνει πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική.

Το καθεστώς του Νικολά Μαδούρο ανέπτυξε 15.000 αστυνομικούς και στρατιωτικούς στις παραμεθόριες πολιτείες Ζούλια και Ταχίρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιόσνταδο Καμπέλο σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα. Στις δυνάμεις αυτές θα προστεθεί ένας αδιευκρίνιστος αριθμός σκαφών, αεροσκαφών και drones.

«Ο πρόεδρος διέταξε αυτή την ανάπτυξη δυνάμεων για να εγγυηθεί την ειρήνη», δήλωσε ο Καμπέλο. «Αν θέλουν να εισέλθουν από τα σύνορα, δεν θα μπορούν».

Σημειώνεται ότι τρία πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, που μεταφέρουν περισσότερους από 4.000 ναύτες και πεζοναύτες, πρόκειται να προσεγγίσουν την περιοχή για να αντιμετωπίσουν τα καρτέλ ναρκωτικών. Ο Τραμπ έχει ταράξει τους ηγέτες της Λατινικής Αμερικής, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει διατάξει το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμαστεί για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Καμπέλο ζήτησε από τη γειτονική Κολομβία να κάνει το ίδιο από την πλευρά της, λέγοντας ότι οι δύο χώρες έχουν «εξαιρετικές σχέσεις».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μαδούρο απέρριψε τις αναφορές για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων, αλλά παρόλα αυτά κάλεσε τους Βενεζουελάνους να ενωθούν και να ενταχθούν στις πολιτοφυλακές. Η κρατική τηλεόραση προβάλλει τώρα διαφημίσεις που προωθούν την εκστρατεία στρατολόγησης.

Πηγή: skai.gr

