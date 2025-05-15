Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε σήμερα τους υπεύθυνους της πλατφόρμας TikTok για την προκαταρκτική της άποψη ότι η εταιρεία δεν εκπληρώνει την υποχρέωση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) να δημοσιεύει ένα αποθετήριο διαφημίσεων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα TikTok δεν παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων, τους χρήστες στους οποίους απευθύνονται οι διαφημίσεις και ποιος πλήρωσε για τις διαφημίσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Κομισιόν, «το αποθετήριο διαφημίσεων του TikTok δεν επιτρέπει στο κοινό να αναζητήσει διεξοδικά τις διαφημίσεις με βάση αυτές τις πληροφορίες, περιορίζοντας έτσι τη χρησιμότητα του εργαλείου».

Η έκθεση της Επιτροπής βασίζεται σε έρευνα που αφορά την ανάλυση εσωτερικών εγγράφων της εταιρείας, τη δοκιμή των εργαλείων της TikTok και συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες του τομέα. Η Κομισιόν ενημερώνει την TikTok για την προκαταρκτική της έκθεση ότι παραβιάζει το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η εταιρεία έχει πλέον τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα υπεράσπισής της εξετάζοντας τα έγγραφα που περιέχονται στον φάκελο έρευνας της Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

