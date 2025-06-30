Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί ότι θα διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση του Χάρβαρντ

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ότι από την έρευνά της διαπίστωσε ότι παραβιάστηκε ο ομοσπονδιακός νόμος περί πολιτικών δικαιωμάτων όσον αφορά τη μεταχείριση που επιφύλαξε το ίδρυμα στους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Το ρεπορτάζ επικαλείται μια επιστολή που εστάλη σήμερα στον πρόεδρο του Χάρβαρντ Άλαν Γκάρμπερ και στην οποία αναφέρεται ότι εάν δεν θεσπιστούν αμέσως «επαρκείς αλλαγές» το πανεπιστήμιο θα χάσει «όλους τους ομοσπονδιακούς οικονομικούς πόρους του» και «θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται η σχέση του με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι προσπαθεί να επιβάλει αλλαγές στο Χάρβαρντ και σε άλλα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ επειδή κατά την άποψή του έχουν γίνει προπύργια του αντισημιτισμού και αριστερών woke αντιλήψεων.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

