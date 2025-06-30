Η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Αζερμπαϊτζάν αυξήθηκε σήμερα, μετά την δήλωση του Κρεμλίνου ότι καταδικάζει την απόφαση του Αζερμπαϊτζάν να ακυρώσει όλες τις ρωσικές πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά τις συλλήψεις στην Ρωσία ατόμων αζερικής καταγωγής που θεωρούνται ύποπτοι για διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων.

Οι ανακριτές στη ρωσική βιομηχανική πόλη Γιεκατερίνεμπουργκ πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα αρκετές εφόδους σε σπίτια που διέμεναν άτομα αζερικής καταγωγής, που είχαν σχέση με εγκλήματα που είχαν διαπραχθεί στο παρελθόν αλλά δεν είχαν διαλευκανθεί και τα οποία περιλάμβαναν σειρά δολοφονιών. Οι ίδιοι ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έξι άτομα, που είχαν όλοι τους ρωσικά διαβατήρια, όπως και ότι δύο από τους υπόπτους σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ανακριτικών αρχών, ο ένας εκ των υπόπτων πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια και ότι οι ιατρικές εξετάσεις θα αποκαλύψουν την αιτία θανάτου του άλλου υπόπτου.

Το Μπακού κατηγόρησε τη ρωσική αστυνομία ότι προβαίνει σε εξωδικαστικές εκτελέσεις που βασίζονται «σε εθνοτικούς λόγους», έναν ισχυρισμό που η Μόσχα απέρριψε.

Σήμερα, η αστυνομία στο Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί εφόδους στα γραφεία του Sputnik Azerbaijan, τοπικού παραρτήματος του ρωσικού κρατικού πρακτορείου μέσων ενημέρωσης Rossiya Segodnya.

Το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε προηγουμένως τον επιτετραμμένο της Ρωσίας για τις «βάναυσες δολοφονίες», όπως τις χαρακτήρισε, και το κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν απέσυρε τις προγραμματισμένες διμερείς συνομιλίες στη Μόσχα και ακύρωσε την επίσκεψη του Ρώσου αναπληρωτή πρωθυπουργού.

Την Κυριακή, το υπουργείο Πολιτισμού του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε επίσης ότι ακυρώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί από ρωσικούς κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς λόγω «των επιδεικτικών στοχευμένων και εξωδικαστικών δολοφονιών και πράξεων βίας που διαπράττονται από τις ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Ερωτηθείς σχετικά με την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα : «υπούμαστε ειλικρινά για τέτοιες αποφάσεις. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να αποσαφηνίσουμε τους λόγους και τη φύση των γεγονότων που, κατά τη γνώμη της αζέρικης πλευράς, προκάλεσαν τέτοια βήματα.

«Πιστεύουμε ότι όλα όσα συμβαίνουν (στο Εκατερίνμπουργκ) σχετίζονται με το έργο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί λόγο για μια τέτοια αντίδραση» δήλωσε ο Πεσκόφο στους δημοσιογράφους.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.