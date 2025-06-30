Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν κυρίως τις επαρχίες Σμύρνης, Μανίσας και Χατάι, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD).

«Περισσότεροι από 50.000 πολίτες από 41 τοποθεσίες έχουν μετεγκατασταθεί προσωρινά σε ασφαλείς περιοχές», τόνισε η AFAD με ανάρτηση στο X.

Σημειώνεται ότι μαίνεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σμύρνη με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους, όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Γεωργίας και Δασών και μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Massive Fires in Turkey



The Minister İbrahim Yumaklı recently stated that there are 77 acvive Forrest fires, and nine of the fires are currently extremely large.



The Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak, and Doğanbey fires are still out of control.#Turkey #Fires #izmir pic.twitter.com/QDIe3wToRE — Chyno News (@ChynoNews) June 29, 2025

Ürkmez’de yangın yerleşim yerlerine çok yaklaştı. 16:15 pic.twitter.com/xJQHtFzbZx — İZMİR’İN NABZI (@izmirinnabzii) June 30, 2025

Πηγή: AFP, Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

