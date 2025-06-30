Λογαριασμός
Πυρκαγιές στην Τουρκία: Πάνω από 50.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους (Βίντεο)

Μαίνεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σμύρνη με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους

Φωτιές στη Σμύρνη

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν κυρίως τις επαρχίες Σμύρνης, Μανίσας και Χατάι, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD).

«Περισσότεροι από 50.000 πολίτες από 41 τοποθεσίες έχουν μετεγκατασταθεί προσωρινά σε ασφαλείς περιοχές», τόνισε η AFAD με ανάρτηση στο X.

Σημειώνεται ότι μαίνεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σμύρνη με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους, όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Γεωργίας και Δασών και μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: AFP, Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

