Το Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο του Τορόντο παρουσίασαν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα επέτρεπε σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές του πρώτου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον Καναδά, εάν δεν μπορέσουν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ λόγω των περιορισμών στη φοιτητική βίζα τους.

Αυτή είναι η πρώτη διεθνής στρατηγική ασφαλείας για τους φοιτητές που ανακοινώνεται αφότου το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ αφαίρεσε τον περασμένο μήνα από το Χάρβαρντ το δικαίωμα να εγγράφει αλλοδαπούς φοιτητές. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στη συνέχεια μπλόκαρε την κυβερνητική απόφαση.

Εάν υπάρξουν τελικά περιορισμοί στην έκδοση βίζας, οι φοιτητές της Σχολής Διακυβέρνησης Τζον Φ. Κένεντι του Χάρβαρντ θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Σχολή Μανκ Διεθνών Υποθέσεων και Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο μέσω ενός προγράμματος επισκεπτών φοιτητών. Οι πρυτάνεις των δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανέφεραν ότι το πρόγραμμα θα συνδυάζει μαθήματα που διδάσκονται στις δύο σχολές.

Το σχέδιο ανακοινώθηκε ώστε να καθησυχαστούν οι φοιτητές. Ωστόσο, θα εφαρμοστεί μόνο εάν υπάρξει αρκετή ζήτηση από εκείνους που δεν θα μπορούν να μπουν στις ΗΠΑ λόγω των περιορισμών. «Με αυτά τα σχέδια έκτακτης ανάγκης η Σχολή Χάρβαρντ-Κένεντι θα μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης σε όλους τους φοιτητές μας, ακόμη και αν δεν μπορούν να έλθουν φέτος στην πανεπιστημιούπολη», ανέφερε ο πρύτανης Τζέρεμι Γουάινστιν.

Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο σε αλλοδαπούς φοιτητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει μία χρονιά στο Χάρβαρντ.

Την τελευταία πενταετία, πάνω από τους μισούς φοιτητές (52%) της Σχολής Κένεντι ήταν αλλοδαποί. Στη Σχολή φοιτούν 739 φοιτητές από 92 χώρες.

Πηγή: skai.gr

