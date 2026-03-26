Η κυβέρνηση Όρμπαν κατηγορείται για μαζικό εκφοβισμό ψηφοφόρων ενόψει των εκλογών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ντοκιμαντέρ «Το Τίμημα της Ψήφου» αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πίεσης ψηφοφόρων από το κυβερνών κόμμα Fidesz, το οποίο περιλαμβάνει εξαγορά ψήφων με χρήματα ή ακόμα και ναρκωτικά, καθώς και απειλές για διακοπή παροχής εργασίας, καυσόξυλων ή φαρμάκων σε φτωχές αγροτικές περιοχές.

Η έρευνα δείχνει ότι τοπικοί δήμαρχοι και αξιωματούχοι εκμεταλλεύονται την τρωτότητα των πολιτών (ιδιαίτερα της μειονότητας των Ρομά), ενώ υπάρχουν αναφορές για πολιτική επιρροή στην αστυνομία και εργαλειοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών για την εξασφάλιση της «σωστής» ψήφου.

Εν μέσω αλληλοκατηγοριών για ξένη παρέμβαση (από ΕΕ/Ουκρανία ή Ρωσία), οι δημοσκοπήσεις εμφανίζονται διχασμένες, με ορισμένες να δείχνουν για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια το κόμμα του Όρμπαν να υπολείπεται σημαντικά της αντιπολίτευσης υπό τον Πέτερ Μαγιάρ.

Η κυβέρνηση του Fidesz υπό τον Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία κατηγορείται για μαζικό εκφοβισμό ψηφοφόρων σε μια ταινία που κυκλοφόρησε την Πέμπτη, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου, στις οποίες το κυβερνών κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις.

Το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ «Το Τίμημα της Ψήφου» (The Price of the Vote), το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε κινηματογράφο της Βουδαπέστης και στο YouTube, παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας εξάμηνης έρευνας από ανεξάρτητους κινηματογραφιστές και ρεπόρτερ.

Στην ταινία, ψηφοφόροι, δήμαρχοι, πρώην εκλογικοί αξιωματούχοι και ένας αστυνομικός ισχυρίζονται ότι προσφέρονται μεγάλα χρηματικά ποσά, ακόμη και παράνομα ναρκωτικά, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στους ανθρώπους να ψηφίσουν το Fidesz.

Πενήντα τρεις από τις 106 μονοεδρικές περιφέρειες της Ουγγαρίας και έως και 600.000 ψηφοφόροι στοχοποιούνται, ισχυρίζεται η ταινία - δυνητικά το 10% της αναμενόμενης προσέλευσης των έξι εκατομμυρίων.

Μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης του Fidesz υπό τον Όρμπαν, οι περισσότερες πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα υπολείπεται του κεντροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης «Tisza» του Πέτερ Μαγιάρ τουλάχιστον κατά αυτό το περιθώριο. Όλες οι εμπλεκόμενες περιφέρειες είναι αγροτικές κοινότητες ή μικρές πόλεις, οι οποίες κυριαρχούνται όλο και περισσότερο από το Fidesz από το 2010.

Η ταινία απεικονίζει μια αγροτική Ουγγαρία που αποτελείται από ένα «μωσαϊκό» φτωχών χωριών, τα οποία αποτελούν πατρίδα κυρίως για τη μεγάλη μειονότητα των Ρομά της χώρας.

Οι τοπικοί δήμαρχοι ασκούν σιδηρά γροθιά στην καθημερινή ζωή, παρέχοντας εργασία, καυσόξυλα, μεταφορά στα εκλογικά τμήματα και, σε μία περίπτωση, ακόμη και πρόσβαση σε φάρμακα, με αντάλλαγμα την «σωστή» ψήφο την ημέρα των εκλογών, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην ταινία.

Το BBC επικοινώνησε με μεμονωμένους υπουργούς της κυβέρνησης, καθώς και με τα γραφεία επικοινωνίας της κυβέρνησης, του υπουργείου εσωτερικών και της εθνικής αστυνομίας για μια αντίδραση.

Η μόνη απάντηση μέχρι στιγμής ήταν από τον Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τίμπορ Νάβρατσιτς, ο οποίος θεωρείται μετριοπαθής.

«Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αδικοπραγία, απλώς αφήστε το υπουργείο εσωτερικών να κάνει τη δουλειά του», απάντησε ο Νάβρατσιτς. Αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένες καταγγελίες στην ταινία.

Ήταν τον Ιανουάριο όταν ο Βίκτορ Όρμπαν απευθύνθηκε σε μια μεγάλη συγκέντρωση τοπικών δημάρχων και συμβούλων χωριών και πόλεων στη Βουδαπέστη: «Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση έχει ως εξής: αυτές οι εκλογές πρέπει να κερδηθούν από εσάς».

«Οι εκλογές του 2026 θα κριθούν από το αν θα εμπλακείτε. Αν το κάνετε, θα κερδίσουμε· αν δεν το κάνετε, δεν θα κερδίσουμε». Στην ταινία, τα λόγια του Όρμπαν αντιπαραβάλλονται με συνεντεύξεις περίπου 20 προσώπων από 14 από τις 19 κομητείες της Ουγγαρίας, από το νότο έως τα βορειοανατολικά.

Η ίδια η έκταση της πρακτικής και η ομοιότητα των ιστοριών σε χωριά που απέχουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους, οδήγησαν τους κινηματογραφιστές στο συμπέρασμα ότι η δράση είναι προσχεδιασμένη από ανώτερα στελέχη του Fidesz.

«Στην αρχή, πιστεύαμε ότι το βασικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι η εξαγορά ψήφων. Αλλά στη συνέχεια συνειδητοποιήσαμε ότι τα χρήματα είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η εξάρτηση και η τρωτότητα», δήλωσε στο BBC ο Άρον Τίμαρ, ένας από τους κινηματογραφιστές.

«Τα χρήματα εισρέουν σε αρκετά σοβαρή κλίμακα και με μια αρκετά μεγάλη συνοδεία», λέει ένας συνεντευξιαζόμενος στο ντοκιμαντέρ, εν ενεργεία αστυνομικός του οποίου το πρόσωπο και η φωνή είναι παραλλαγμένα.

«Δεν έγινα αστυνομικός για να υπηρετήσω ένα διεφθαρμένο σύστημα. Για να βοηθήσω στη συγκάλυψη πραγμάτων».

«Πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι αστυνομικοί στη χώρα είναι δίκαιοι άνθρωποι. Επομένως, δεν πρόκειται για το αστυνομικό σώμα. Πρόκειται περισσότερο για την πολιτική επιρροή στην αστυνομία», δήλωσε ο κινηματογραφιστής Τίμαρ στο BBC.

Για τους ψηφοφόρους στους οποίους προσφέρθηκαν χρήματα, το ποσό που αναφέρεται είναι συνήθως 50.000-60.000 φιορίνια (128 με 154 ευρώ) ανά ψήφο – ένα σημαντικό ποσό σε κοινότητες όπου το επίδομα παιδιού είναι μόνο 30-50 ευρώ ανά παιδί το μήνα.

Οι πρακτικές που καταγγέλλονται από πρόσωπα στην ταινία περιλαμβάνουν την παροχή αυτοκινήτων και μικρών λεωφορείων την ημέρα των εκλογών, ψηφοφόρους που προσποιούνται τους αναλφάβητους προκειμένου να αποκτήσουν «συνοδό» στην κάλπη, φωτογραφίες των ψηφοδελτίων για την απόδειξη της ψήφου στο Fidesz και την «αλυσιδωτή ψηφοφορία» (chain voting).

Τα ναρκωτικά και οι Ρομά

Ένα σημαντικό ποσοστό της μειονότητας των Ρομά στην Ουγγαρία, που υπολογίζεται σε 800.000 άτομα, ζει σε συνθήκες βαθιάς φτώχειας. Σύμφωνα με την κρατικά επιχορηγούμενη φιλανθρωπική οργάνωση της Μάλτας στην Ουγγαρία, 270.000 από αυτούς ζουν στους 300 φτωχότερους οικισμούς της χώρας.

Μία από τις πιο σοκαριστικές καταγγελίες που διατυπώνονται από διάφορα πρόσωπα στην ταινία είναι ότι το «crack» ή «smoky» - ένα φθηνό και εξαιρετικά εθιστικό συνθετικό ναρκωτικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε φτωχά χωριά - χρησιμοποιείται επίσης για την εξαγορά ψήφων.

Η Ουγγαρία υπό την κυβέρνηση του Fidesz έχει μερικούς από τους σκληρότερους νόμους ποινικοποίησης ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Οι αστυνομικές αναφορές υποδηλώνουν μια αυξανόμενη επιδημία χρήσης ναρκωτικών σε φτωχούς οικισμούς. Μια απλή δόση, που καίγεται σε συσκευασία αλουμινόχαρτου και εισπνέεται από τη μύτη, κοστίζει μόνο 1.500 φιορίνια - λίγο περισσότερο από 3 λίρες.

Για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κρακ, το πρόγραμμα Delta της ουγγρικής αστυνομίας δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2025.

Οι επικριτές λένε ότι είναι αναποτελεσματικό. «Συνέλαβαν 12 άτομα· 10 αφέθηκαν ελεύθεροι· ένας κρατήθηκε για 24 ώρες», λέει ένας χαρακτήρας στον συνεντευκτή. Η ταινία κυκλοφόρησε με λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι οι Ούγγροι να πάνε στις κάλπες, και η προεκλογική εκστρατεία έχει καλυφθεί από σχεδόν καθημερινούς ισχυρισμούς που καταγγέλλουν εγχώριες και ξένες συνωμοσίες για την υπονόμευση μιας δίκαιης ψηφοφορίας.

Εξωτερικές παρεμβάσεις

Αξιωματούχοι του Fidesz, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού, ισχυρίζονται παρέμβαση από την ΕΕ και την Ουκρανία για να αποτραπεί μια πέμπτη συνεχή νίκη του Όρμπαν.

Τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza ισχυρίζονται ρωσική εμπλοκή προς υποστήριξη του Όρμπαν, ο οποίος θεωρείται ο στενότερος εταίρος του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσφατα, η Washington Post ανέφερε μια υποτιθέμενη πρόταση της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) για τη σκηνοθεσία μιας εικονικής απόπειρας δολοφονίας κατά του Όρμπαν.

Η εφημερίδα παρουσίασε επίσης στοιχεία ότι ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, έδινε στον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ μια συνεχή ενημέρωση για τις διαδικασίες πίσω από κλειστές πόρτες στις συνόδους κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, αποκάλυψε στη συνέχεια ότι η Λιθουανία είχε ζητήσει χρόνια πριν να εξαιρεθεί μια ουγγρική αντιπροσωπεία από μια συνάντηση του ΝΑΤΟ λόγω φόβων για διαρροή πληροφοριών στη Ρωσία.

Ο Σιγιάρτο αρχικά καταδίκασε τους ισχυρισμούς για τη Ρωσία ως ψευδείς ειδήσεις, αλλά στη συνέχεια υποστήριξε ότι ήταν «απολύτως φυσικό» να διαβουλεύεται με συμμάχους.

«Διαβουλεύομαι με τους Τούρκους, τους Σέρβους και τον Ρώσο υπουργό εξωτερικών. Εάν είναι απαραίτητο, διαβουλεύομαι με τους Κινέζους, τους Αφρικανούς και τους Νοτιοανατολικούς Ασιάτες προκειμένου να εδραιώσω μια συνεργασία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουγγαρίας όσο το δυνατόν περισσότερο», είπε.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε το εθνικό συμφέρον, ακόμα κι αν υπάρχει μια πολύ βάναυση παρέμβαση ξένων υπηρεσιών πληροφοριών στις ουγγρικές εκλογές με τη συμμετοχή των Βρυξελλών».

Αντικρουόμενες δημοσκοπήσεις δείχνουν μεγάλη διαφορά στις προθέσεις ψήφου ενόψει των εκλογών.

Την Τετάρτη, η εταιρεία Median ανέφερε προβάδισμα 58% έναντι 35% για το κόμμα Tisza, ενώ το χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση Nézöpont έφερε το Fidesz μπροστά με 46% έναντι 40%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.