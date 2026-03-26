Σε μια ακόμη ένδειξη της ψυχρότητας που επικρατεί στις διατλαντικές σχέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιτέθηκε στις δυνατότητες του Βασιλικού Ναυτικού και των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ΕΔΩ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, είπε:

«Οι Βρετανοί είπαν “θα στείλουμε τα αεροπλανοφόρα μας” - που δεν είναι και τα καλύτερα, παρεμπιπτόντως, είναι παιχνίδια σε σύγκριση με αυτά που έχουμε - “θα στείλουμε το αεροπλανοφόρο μας όταν τελειώσει ο πόλεμος”. Τους είπα “υπέροχα, ευχαριστώ πολύ, μην μπείτε στον κόπο”».

Είπε επίσης ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από την απόφαση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ (Keir Starmer) στην αρχή της σύγκρουσης να μην επιτρέψει τη χρήση της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία για επιθέσεις στο Ιράν με το «υπέροχο βομβαρδιστικό B-2».

Τα σχόλια του προέδρου έρχονται μετά την απόρριψη από τη Ντάουνινγκ Στριτ προηγούμενων ισχυρισμών του, ότι προσφέρθηκε να σταλεί είτε το HMS Queen Elizabeth είτε το HMS Prince of Wales στη Μέση Ανατολή.

Ο Κιρ Στάρμερ εμφανίζεται όλο και πιο απρόθυμος να εμπλέξει το Ηνωμένο Βασίλειο στη σύγκρουση, η οποία έχει προκαλέσει αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Την ίδια στιγμή, εγείρονται νέες ανησυχίες για την ικανότητα του Βασιλικού Ναυτικού να επιχειρεί, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε από τη Γερμανία να διαθέσει πολεμικό πλοίο για την κάλυψη σημαντικής αποστολής του ΝΑΤΟ.

Το Βερολίνο ανέπτυξε τη φρεγάτα Sachsen με Βρετανό αξιωματικό ως διοικητή ομάδας ναυτικής δύναμης της συμμαχίας, αντικαθιστώντας το HMS Dragon, το οποίο στάλθηκε για την άμυνα της Κύπρου από ιρανικές επιθέσεις. Ο υπουργός Άμυνας John Healey δεν μπόρεσε να διευκρινίσει πόσα από τα 17 πολεμικά πλοία επιφανείας του στόλου είναι επιχειρησιακά, ενώ παραδέχθηκε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση των βρετανικών πολεμικών πλοίων».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η ιρανική επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία δείχνει τις δυνατότητες της Τεχεράνης. «Επιτέθηκαν στο πλέον διάσημο νησί, το νησί που το Ηνωμένο Βασίλειο φοβόταν να μας παραχωρήσει, επειδή δεν ήθελε να εμπλακεί. Λοιπόν, ούτε εμείς θέλουμε να εμπλακούμε στους δικούς τους πολέμους. Ένα πράγμα που μας απογοήτευσε πολύ είναι το ΝΑΤΟ, γιατί δεν έκανε απολύτως τίποτα».

Ο πρόεδρος συνέχισε τις επιθέσεις του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ για αδράνεια στον πόλεμο με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του, έγραψε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα» και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ», καλώντας να μην ξεχαστεί αυτή η στιγμή.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά από προηγούμενη δήλωσή του ότι «ο Στάρμερ δεν είναι ο Ουίνστον Τσώρτσιλ», εκφράζοντας την ενόχλησή του για την άρνηση χρήσης βρετανικών βάσεων για επιθέσεις στην Τεχεράνη.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο επέτρεψε στις αμερικανικές δυνάμεις να διεξάγουν «αμυντικές» επιχειρήσεις από τις βάσεις του, όπως στο Ντιέγκο Γκαρσία, ενώ ο Στάρμερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δράσης για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Ωστόσο, διαβεβαίωσε την Κύπρο ότι η βάση RAF Akrotiri δεν θα χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός απέφυγε να ανακοινώσει πότε θα παρουσιαστεί το σχέδιο αύξησης των αμυντικών δαπανών, ενώ προειδοποίησε για την απειλή της Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ απείλησε το Ιράν με καταστροφικές επιθέσεις αν δεν αποδεχθεί ένα σχέδιο ειρήνης 15 σημείων, ενδεχομένως μέσω έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κλιμακώνονται.

Το Ιράν αρνείται ότι συμμετέχει σε συνομιλίες, ενώ έχει ενισχύσει τον έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας τα ως μοχλό πίεσης για την παγκόσμια οικονομία.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις

Σε νέα ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «ικετεύει» για συμφωνία και προειδοποίησε για περαιτέρω κλιμάκωση:

«Πρέπει να σοβαρευτούν σύντομα, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει επιστροφή και δεν θα είναι όμορφο».

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ έχει αλλάξει αρκετές φορές τους στόχους του, από την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος έως την καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος. Πλέον, επικεντρώνεται στο άνοιγμα των Στενού του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι ελπίζει ακόμη σε εξέγερση κατά της ιρανικής ηγεσίας. Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Ντάρ (Ishaq Dar), δήλωσε ότι συνεχίζονται οι έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της χώρας του ως διαμεσολαβητή.

Το Ιράν, από την πλευρά του, φέρεται να έχει προτείνει δικό του σχέδιο πέντε σημείων, που περιλαμβάνει αποζημιώσεις και αναγνώριση της κυριαρχίας του στα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

