Tasnim: Πάνω από 1 εκατ. Ιρανοί μαχητές έχουν προετοιμαστεί για χερσαία μάχη με τις ΗΠΑ - «Ετοιμάζουμε κόλαση»

Έχει δημιουργηθεί κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των ιρανικών χερσαίων δυνάμεων «για να μετατρέψουν το ιρανικό έδαφος σε ιστορική κόλαση για τους Αμερικανούς», αναφέρει πηγή στο Tasnim

Ιρανικός στρατός

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο μαχητές έχουν οργανωθεί για ενδεχόμενη χερσαία σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Ειδικότερα, πηγή στο Tasnim δήλωσε ότι, καθώς εντείνονται τα σενάρια για πιθανή «ιστορική ανοησία» των ΗΠΑ να εμπλακούν χερσαία στο νότιο μέτωπο του Ιράν, έχει δημιουργηθεί κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των ιρανικών χερσαίων δυνάμεων «για να μετατρέψουν το ιρανικό έδαφος σε ιστορική κόλαση για τους Αμερικανούς».

Όπως ανέφερε, πέρα από το ένα εκατομμύριο ατόμων που έχει προετοιμαστεί για  χερσαίες επιχειρήσεις, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μαζική προσέλευση αιτήσεων από Ιρανούς νέους προς τα κέντρα των δυνάμεων Μπασίτζj, των Φρουρών της Επανάστασης και του στρατού, προκειμένου να συμμετάσχουν στη σύγκρουση.

Η πηγή πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανοίξουν το Στενό με τρόπο αυτοκαταστροφικ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, είμαστε έτοιμοι, τόσο για να εφαρμόσουν τη δική τους “στρατηγική αυτοκτονίας”, όσο και για να παραμείνει το Στενό κλειστό».
 

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν ΗΠΑ
