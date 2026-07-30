Ρέθυμνο: Το τελευταίο αντίο στον πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο αντίο στον πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, το Ρέθυμνο αποχαιρέτησε και τον πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στο Γερακάρι, παρουσία συγγενών, συναδέλφων, πολιτειακών και αυτοδιοικητικών εκπροσώπων. Η Κρήτη εξακολουθεί να πενθεί για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενοι ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενώ στην τελετή παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παρόντες ήταν επίσης ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την απώλεια των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες, για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και το φυσικό πλούτο της χώρας. 'Ανθρωποι, που πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους με τον απόλυτο σεβασμό».

Στο μεταξύ νωρίτερα η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στην πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους τους.

«Οι δύο πυροσβέστες υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, δίνοντας τη ζωή τους για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

«Έδωσαν τον υπέρτατο αγώνα στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, επιδεικνύοντας απαράμιλλο θάρρος και αίσθημα καθήκοντος», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης συμμετέχει στο πένθος και τιμά τη μνήμη τους.

Παράλληλα και η Ένωση Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Νομού Ρεθύμνης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος τονίζοντας ότι η θυσία τους αποτελεί ύψιστη πράξη αυταπάρνησης, ευθύνης και προσφοράς προς την κοινωνία.

Σε ανακοίνωσή της κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Εμμανουήλ Στρατιδάκη, ο οποίος υπηρέτησε και ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γερακαρίου, επισημαίνοντας ότι τίμησε την εμπιστοσύνη των συγχωριανών του με ήθος, εργατικότητα και ανιδιοτελή προσφορά.

Η Ένωση εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο εκλιπόντων και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ δηλώνει τη συμπαράστασή της προς όλους τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας που συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η μνήμη των δύο πυροσβεστών θα παραμείνει ζωντανή και ότι η προσφορά τους θα αποτελεί διαχρονικό σύμβολο γενναιότητας και ανιδιοτελούς υπηρεσίας προς την κοινωνία.

Τέλος, τη βαθιά οδύνη και θλίψη του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο εκφράζει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι δύο εργαζόμενοι πυροσβέστες έδωσαν τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, ενώ απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, εκφράζοντας παράλληλα δύναμη και κουράγιο στους οικείους τους.

Το μήνυμα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου κλείνει με τη φράση: «Αθάνατοι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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