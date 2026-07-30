Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €776 εκατ. το α' εξάμηνο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οργανική αύξηση χορηγήσεων κατά €2,7δις το Α΄ Εξάμηνο 2026 (+10,5% σε ετήσια βάση)

Αύξηση καταθέσεων κατά €2,9δις το Α΄ Εξάμηνο 2026 (+9,6% σε ετήσια βάση)

Αύξηση υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά €1,2δις το Α΄ Εξάμηνο 2026 (+29,2% σε ετήσια βάση)

Καθαρά κέρδη ανά μετοχή €20 σεντς, με τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος να συνεισφέρουν σχεδόν το μισό των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών

Με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα €776 εκατ., αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 9,2% και με καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 6,8% σε €738 εκατ. έκλεισε το α' εξάμηνο του έτους για την Eurobank.

Την ίδια περίοδο:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,1% σε €1,348 δισ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 5 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,46%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τα χαμηλότερα επιτόκια από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ διαμορφώθηκε σε 202 μονάδες βάσης το Α΄ Εξάμηνο 2026, έναντι 252 μονάδων βάσης το Α΄ Εξάμηνο 2025).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13,5% και ανήλθαν σε €414 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις Χορηγήσεις Δανείων, τη Διαχείριση Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες και αντιστοιχούσαν σε 76 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €1,762 δισ., και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9,0% σε ετήσια βάση σε €1,810 δισ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €662 εκατ., με τον δείκτη κόστους – συνολικών εσόδων να διαμορφώνεται σε 36,6% το Α΄ Εξάμηνο 2026.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,7% σε €1,100 δισ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 9,6% σε €1,148 δισ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,9% σε €148 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 53 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10,0% σε €952 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €776 εκατ., αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 9,2%, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,8% σε €738 εκατ.

Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,20 και 16,6% αντίστοιχα.

Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,3% σε € 361εκατ. και συνεισέφεραν 46,5% στην κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,7% σε €231 εκατ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €119 εκατ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,5% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 82,4% στις 30 Ιουνίου 2026.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,3% και 15,4%3 αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,57 στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 8,0%.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €112,9 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €66 δισ. στην Ελλάδα, €29,3 δισ. στην Κύπρο και €14,6 δισ. στη Βουλγαρία.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €2,7 δισ. το Α΄ Εξάμηνο 2026, εκ. των οποίων €1,4 δισ. στην Ελλάδα και €1,3 δισ. στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €58,1 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €38,1 δισ. στην Ελλάδα, €9,2 δισ. στην Κύπρο και €9,8δις στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €36,3 δισ., τα στεγαστικά σε €13,0 δισ. και τα καταναλωτικά σε €5,1 δισ.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €86,4δις στις 30 Ιουνίου 2026 (αυξημένες κατά €2,9 δισ. το Α΄ Εξάμηνο 2026), εκ των οποίων €48,1 δισ. στην Ελλάδα, €24,1 δισ. στην Κύπρο και €11,6 δισ. στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,1% στις 30 Ιουνίου 2026.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 29,2% και διαμορφώθηκαν σε €11 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 10,2% και ανήλθε σε €14,9 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου δήλωσε: «Παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι οικονομίες των βασικών μας αγορών παρέμειναν σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Η Ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανθεκτική, κυρίως λόγω της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας, του τουρισμού και της συνεχιζόμενης πιστωτικής επέκτασης, λόγω της ισχυρής ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια. Παράλληλα, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί χώρο για στοχευμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το οικονομικό κλίμα και η ανάπτυξη στην Κύπρο και τη Βουλγαρία παραμένουν επίσης σε ισχυρά επίπεδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank συνέχισε να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και να επιτυγχάνει ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 10% ετησίως κατά το πρώτο εξάμηνο και κατά €1,6 δισ. το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια, βασικός πυλώνα της στρατηγικής μας, ενισχύθηκαν κατά €2,5 δισ. σε ετήσια βάση.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ισχυρή οργανική ανάπτυξη με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από ό,τι προηγουμένως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παρά τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και την οικονομική αβεβαιότητα, η ισχύς των αποτελεσμάτων μας μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι θα υπερβούμε τους στόχους μας για το σύνολο του έτους. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 θα διαμορφωθεί αρκετά πάνω από το 10%, οδηγώντας σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) κοντά στο 17%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 16%. »

Πηγή: skai.gr

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