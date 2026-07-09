Επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου: Στο επίκεντρο το Ιράν και ο Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «για τον συντονισμό των κινήσεων στα διάφορα μέτωπα», ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις τελευταίες αμερικανικές ενέργειες έναντι του Ιράν.

Ειδικότερα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τις αμερικανικές ενέργειες στον Κόλπο.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου έθεσε το ζήτημα των δηλώσεων του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων Τούρκων αξιωματούχων κατά της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου:

Στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιήθηκε σήμερα το βράδυ μια ακόμη συνομιλία μεταξύ των δύο, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε ο συνεχής συντονισμός μεταξύ των χωρών σε διάφορους τομείς.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις κινήσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Ο Πρωθυπουργός (σ.σ. Νετανιάχου), από την πλευρά του, επισήμανε τη σοβαρότητα των δηλώσεων που έκαναν ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι συνεργάτες του κατά της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, καθώς και την ανάγκη για ζώνες ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

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