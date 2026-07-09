Γιατί η Γερμανία στρέφεται στους Tomahawk

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά αμερικανικών πυραύλων Tomahawk για τη Γερμανία, μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Η αγορά των πυραύλων Tomahawk κλείνει ένα σημαντικό κενό στην άμυνα της Γερμανίας, σύμφωνα με τον Μερτς.

Η διαπραγμάτευση για τους πυραύλους είχε ξεκινήσει επί καγκελαρίας Όλαφ Σολτς με έγκριση του Τζο Μπάιντεν, αλλά η συμφωνία είχε παγώσει μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ. Τώρα η αγορά γίνεται από τη Γερμανία, παρόλο που το κόστος κρίνεται αναγκαίο.

Τι σημαίνει η ανακοίνωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ από το βήμα της Μπούντεσταγκ για την αγορά πυραύλων Tomahawk; Το παρασκήνιο είναι μεγάλο.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Η μεγάλη ανακοίνωση από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για τη Γερμανία δεν ήρθε τελικά από την Άγκυρα, αλλά από τη Γερμανία. Μιλώντας στους Γερμανούς βουλευτές, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών πυραύλων Tomahawk για τη Γερμανία. «Κλείνει ένα σημαντικό κενό στην άμυνά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Deutsche Welle

Η διαπραγμάτευση για πυραύλους κρουζ Tomahawk BGM-109 είχε ξεκινήσει επί καγκελαρίας Όλαφ Σολτς, όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε δώσει πράσινο φως για τη μεταφορά αμερικανικών πυραύλων στις βάσεις των ΗΠΑ σε γερμανικό έδαφος. Η συμφωνία αυτή πάγωσε στη συνέχεια από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα η συμφωνία για αγορά, αντί δωρεάν στάθμευσης, αποτελεί εξέλιξη που, παρά το κόστος, κρίνεται αναγκαία από το Βερολίνο.Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα t-online.de, οι πύραυλοι Tomahawk αναπτύχθηκαν από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970, ήταν συμβατοί με υποβρύχια και αεροσκάφη και σχεδιάστηκαν για λόγους αποτροπής την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Πήραν το όνομά τους από το πολεμικό τσεκούρι των ιθαγενών της Αμερικής και έχουν τη δυνατότητα να διεισδύουν σε εχθρικά εδάφη μέχρι και σε απόσταση 1.000 χλμ. Σήμερα οι Tomahawk κατασκευάζονται από την αμερικανική Raytheon και μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με κεφαλές βάρους έως και 450 κιλών.Ποια η σημασία για την ευρωπαϊκή αποτροπήΗ Γερμανία, η οποία, όπως κατέστησε σαφές στην Άγκυρα, είναι έτοιμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο εντός του ΝΑΤΟ, χρειάζεται άμεσα τους συγκεκριμένους πυραύλους για να καλύψει το κενό ασφαλείας που έχει λόγω της έλλειψης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Στόχος είναι να καλυφθεί αυτό το κενό με Tomahawk από τις ΗΠΑ, μέχρι να αναπτυχθούν ευρωπαϊκά συστήματα μεγάλης εμβέλειας.Σύμφωνα με ανάλυση της Zeit, στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος ELSA (European Long Range Strike Approach), ευρωπαϊκά κράτη αναπτύσσουν ήδη διάφορα νέα οπλικά συστήματα αιχμής. Εκτός από τη Γερμανία, στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Σουηδία, η Πολωνία και η Ιταλία. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ, βαλλιστικούς πυραύλους και, ενδεχομένως, ένα νέο υπερηχητικό όπλο με βεληνεκές άνω των 2.000 χλμ. Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά βρίσκονται ακόμη σε υβριδικό στάδιο και δεν αναμένεται να είναι έτοιμα πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 2030.Ο Γερμανός καγκελάριος, ωστόσο, δεν παρουσίασε στη γερμανική Βουλή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όμως η παράδοση αναμένεται να επιταχυνθεί, δεδομένου ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, επισπεύδεται ήδη ο ρυθμός παραγωγής τους στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και ειδικότερα στο Βερολίνο, είναι μεγάλη για τις προθέσεις του Ρώσου προέδρου.Ταυτόχρονα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν έχει ήδη τοποθετήσει πυραύλους κρουζ Iskander στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Οι ρωσικοί πύραυλοι θα μπορούσαν τα επόμενα χρόνια να πλήξουν ευρωπαϊκούς στόχους πέραν του ουκρανικού μετώπου, αναφέρει, τέλος, η Bild.

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