Η Κοπεγχάγη διαθέτει δύο δισ. ευρώ για ασφάλεια σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διαθέσει 14,6 δισεκατομμύρια κορώνες (δύο δισεκατομμύρια ευρώ), για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, στρατηγική περιοχή λόγω της εγγύτητάς της με τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στον Βόρειο Ατλαντικό.

"Το επίπεδο απειλής στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό έχει επιδεινωθεί. Πρέπει να ενισχύσουμε σημαντικά την παρουσία της άμυνας στις περιοχές αυτές", δήλωσε ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν σε ανακοίνωση, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να αγοράσει την Γροιλανδία γα να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας του.

Η κυβέρνηση της Δανίας υπόσχεται επομένως να στείλει τρία νέα πλοία για την Αρκτική, πρόσθετα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, εξοπλισμένα με προηγμένες δυνατότητες απόκτησης εικόνων και μια ενίσχυση των δορυφορικών ικανοτήτων.

Διευκρινίζει ότι αυτό το πρόγραμμα, για το οποίο συμφώνησαν τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της Δανίας, τέθηκε υπό επεξεργασία σε "στενή συνεργασία" με τη Γροιλανδία και τα νησιά Φερόες, δύο αυτόνομα εδάφη της Δανίας.

"Η απόκτηση νέων πλοίων για την Αρκτική αποτελεί μείζονα προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντικά για την ασφάλεια των Γροιλανδών", αντέδρασε η Βίβιαν Μότσφελντ, υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση της Γροιλανδίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον Δανό υπουργό.

Η Γροιλανδία, η οποία θέλει να αποκτήσει την ανεξαρτησία της από τη Δανία, είναι ιδιαίτερα περιζήτητη λόγω της στρατηγικής της θέσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια ενεργή βάση στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, στο Πίτουφικ.

Μόλις πριν από τα Χριστούγεννα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο έλεγχος του αυτόνομου εδάφους της Δανίας είναι "απόλυτη ανάγκη" για την "εθνική ασφάλεια και την ελευθερία σε όλο τον κόσμο".

Το 2021, μια συμφωνία για την Αρκτική είχε επίσης υπογραφεί από τη Δανία, αλλά ο εγχώριος Τύπος αποκάλυψε ότι αρκετά σκέλη της συμφωνίας αυτής δεν είχαν υλοποιηθεί.

Υπήρχε επίσης δέσμευση για τη διάθεση ποσού 1,5 δισεκατομμυρίου κορωνών Δανίας για μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς και για σταθμούς ραντάρ.

Ο υπουργός παραδέχτηκε ότι "οι διαδοχικές κυβερνήσεις δεν έκαναν αρκετά" για την άμυνα της Αρκτικής. Δήλωσε ότι μια νέα συμφωνία θα επιτευχθεί για "την αποτροπή και την άμυνα" στην περιοχή αργότερα το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

