Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο πορτρέτο της Πρώτης Κυρίας της Αμερικής, Μελάνια Τραμπ.

Το πορτρέτο σε ασπρόμαυρους τόνους, αποτελεί μια έντονη αντίθεση σε σχέση με τα αντίστοιχα των προκατόχων της, οι οποίες χρησιμοποίησαν έντονα χρώματα για να αναδείξουν τη θέση τους.

Η Μελάνια, αντίθετα, φορά ένα μαύρο παντελόνι με ένα λευκό πουκάμισο. Στέκεται ψηλά, με τα χέρια της σε ένα τραπέζι μπροστά της, με το μνημείο της Ουάσιγκτον να φαίνεται στο βάθος.

Κυριαρχεί στη σκηνή, κοιτάζοντας κατευθείαν την κάμερα σε μια ένδειξη πρόκλησης στη στάση της.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 21 Ιανουαρίου, την επομένη της ορκωμοσίας, στο Yellow Oval Room από τη φωτογράφο Régine Mahaux.

Η Mahaux, μια Βέλγος φωτογράφος, είναι γνωστή για τα πορτρέτα της οικογένειας Τραμπ και είχε τραβήξει επίσης και το πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ στην πρώτη της θητεία.

Εκείνη η φωτογραφία ήταν έγχρωμη. Η Μελάνια είναι απαλά φωτισμένη, με μια ζεστή λάμψη γύρω της. Φοράει ένα μαύρο κοστούμι σμόκιν και έχει σταυρωμένα τα χέρια της.

Το δεύτερο πορτρέτο της, όπως και η δεύτερη θητεία της, δείχνει, αυτή τη φορά, ότι είναι πιο έμπειρη στον ρόλο και αποφασισμένη να ελέγξει πώς τη βλέπει το κοινό.



Πηγή: skai.gr

