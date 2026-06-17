ΠΑΟΚ: Το υπογκρουπ του «δικεφάλου του Βορρά» ενόψει της κλήρωσης του 2ου προκριματικού του Europa League

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σήμερα στη διαδικασία της κλήρωσης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, από όπου θα προκύψει ο πρώτος του αντίπαλος στη φετινή ευρωπαϊκή σεζόν. Η κλήρωση διεξάγεται στη Νιόν στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το επίσημο site της UEFA.



Νωρίς το πρωί έγιναν γνωστά τα υπο-γκρουπ, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να βλέπει το πλαίσιο των πιθανών αντιπάλων του να σχηματίζεται γύρω από τρία ζευγάρια και μία μονή ομάδα, κάτι που ξεκαθαρίζει το τοπίο πριν από την κληρωτίδα. Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένα για 23 και 30 Ιουλίου, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης, ο επόμενος αντίπαλος θα προκύψει από τη νέα κλήρωση της 20ής Ιουλίου για τον τρίτο προκριματικό γύρο.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ



Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)-Αλούμινι (Σλοβενία)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Ζίλινα (Σλοβακία)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

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