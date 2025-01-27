Κονγκό: Μαίνονται οι μάχες στην Γκόμα

Οι μάχες στην Γκόμα «συνεχίζονται, δεν έχουν σταματήσει», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ, παρότι οι αντάρτες του Κινήματος της 23ης Μαρτίου (M23) υποστηρίζουν ότι ελέγχουν πλέον την πολυπληθέστερη πόλη στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

«Μάχες μαίνονται σε όλες τις συνοικίες της πόλης», ανέφερε ο Μπρουνό Λεμαρκί, ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αποστολής του ΟΗΕ στη ΛΔ Κονγκό (MONUSCO), απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη μέσω βιντεοσύνδεσης από την Κινσάσα.

Σημείωσε ότι οβίδες πυροβολικού έπληξαν μαιευτήριο στο κέντρο της Γκόμα προκαλώντας «θανάτους και τραυματισμούς αμάχων», συμπεριλαμβανομένων εγκύων και βρεφών.

Οι αντάρτες εισήλθαν νωρίτερα σήμερα στην Γκόμα, ενώ διεξάγονταν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ στρατευμάτων από τη ΛΔ Κονγκό και τη Ρουάντα σε παραμεθόριες περιοχές, στη χειρότερη κλιμάκωση των εχθροπραξιών εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

«Αδιαμφισβήτητα υπάρχουν στρατεύματα από τη Ρουάντα στην Γκόμα, τα οποία υποστηρίζουν το Μ23. Φυσικά, είναι δύσκολο να προσδιορίσεις τον ακριβή αριθμό τους», τόνισε ο επικεφαλής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, απευθυνόμενος επίσης σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Δαμασκό όπου πραγματοποιεί επίσκεψη. Χαρακτήρισε την κατάσταση «ρευστή και επικίνδυνη», υπογραμμίζοντας ότι οι κυανόκρανοι παραμένουν στις θέσεις τους.

Συμμαχία ανταρτών, της οποίας ηγείται το M23, υποστηρίζει ότι έχει καταλάβει την Γκόμα – πόλη με πληθυσμό περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων, στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό κοντά στα σύνορα με τη Ρουάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

