Πέτρο: Η Κολομβία θα αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη Gripen από τη Σουηδία

«Ο στόλος των αεροσκαφών που θα αποκτηθεί είναι νέος, με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και χρησιμοποιείται ήδη στη Βραζιλία», είπε ο πρόεδρος της Κολομβίας

μαχητικά αεροσκάφη Gripen

Η Κολομβία έκλεισε συμφωνία για την αγορά στόλου μαχητικών αεροσκαφών τύπου JAS 39 Gripen (Saab) από τη Σουηδία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Γουστάβο Πέτρο.

«Ο στόλος των αεροσκαφών που θα αποκτηθεί είναι εντελώς νέος, με την πιο σύγχρονη τεχνολογία», και ο τύπος μαχητικού χρησιμοποιείται ήδη «στη Βραζιλία», ανέφερε ο κ. Πέτρο μέσω X.

