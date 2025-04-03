Η Κολομβία έκλεισε συμφωνία για την αγορά στόλου μαχητικών αεροσκαφών τύπου JAS 39 Gripen (Saab) από τη Σουηδία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Γουστάβο Πέτρο.

«Ο στόλος των αεροσκαφών που θα αποκτηθεί είναι εντελώς νέος, με την πιο σύγχρονη τεχνολογία», και ο τύπος μαχητικού χρησιμοποιείται ήδη «στη Βραζιλία», ανέφερε ο κ. Πέτρο μέσω X.

Πηγή: skai.gr

