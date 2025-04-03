Λογαριασμός
Το Ισραήλ σφυροκοπεί στρατιωτικούς στόχους στη Συρία - Βίντεο

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία αφότου συμμαχία ισλαμιστικών οργανώσεων ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ

Συρία, Δαμασκός

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στοχοποίησαν χθες Τετάρτη κέντρο στρατιωτικής επιστημονικής έρευνας στην πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό, και στρατιωτικό αεροδρόμιο στην πόλη Χάμα (κεντρικά), με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς στη δεύτερη εγκατάσταση.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μέλη του συριακού υπουργείου Άμυνας, σε πλήγματα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Χάμα», ανέφερε η ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε πως έπληξε στρατιωτικές βάσεις στην κεντρική Συρία και κοντά στη Δαμασκό, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για βομβαρδισμούς σε δυο αεροδρόμια.

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Telegram, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών της de facto κυβέρνησης έκανε γνωστό πως «καταδικάζει σθεναρά την πιο πρόσφατη ισραηλινή επίθεση εναντίον της Συρίας» που αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της συριακής εθνικής κυριαρχίας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση είχε αποτέλεσμα τη «σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του στρατιωτικού αεροδρομίου στη Χάμα» και «δεκάδες τραυματισμούς πολιτών και στρατιωτικών».

«Ισραηλινή στρατιωτική επιδρομή» έπληξε «κτίριο επιστημονικής έρευνας» στη συνοικία Μπαρζέ της Δαμασκού, μετέδωσε εξάλλου το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Η ίδια εγκατάσταση είχε ήδη βομβαρδιστεί. Ακόμη, το πρακτορείο αναφέρθηκε επίσης σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή «στα περίχωρα» της Χάμας, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ήταν ο στόχος.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Συρίας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν «στρατιωτικές δυνατότητες στις συριακές βάσεις στη Χάμα και T4, στην επαρχία Χομς (κεντρικά), καθώς και άλλες στρατιωτικές υποδομές στην επαρχία της Δαμασκού».

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία αφότου συμμαχία ισλαμιστικών οργανώσεων ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου, επιχειρηματολογώντας πως θέλουν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο το οπλοστάσιο του προηγούμενου καθεστώτος να πέσει στα χέρια των νέων αρχών, που η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει «τζιχαντιστές».

Τις μέρες που ακολούθησαν την πτώση του πρώην προέδρου Άσαντ, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε κάνει λόγο για ισραηλινά πλήγματα στο κέντρο έρευνας στην Μπαρζέ. Και, τον περασμένο μήνα, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως έπληξε δυο φορές την αεροπορική βάση T4.

Την 27η Μαρτίου, ισραηλινοί βομβαρδισμοί έβαλαν στο στόχαστρο την παραθαλάσσια Λαττάκεια (δυτικά), σύμφωνα με το SANA. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επλήγησαν αποθήκες πυρομαχικών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Δαμάσκος Συρία βομβαρδισμοί Ισραήλ
