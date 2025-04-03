Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αφίχθη σήμερα αεροπορικώς στη Βουδαπέστη, λίγο μετά τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), γνωστοποίησε ο ούγγρος υπουργός Άμυνας, ο οποίος τον υποδέχθηκε.

«Καλωσήλθατε στη Βουδαπέστη, Μπενιαμίν Νετανιάχου!», ανέφερε μέσω Facebook ο υπουργός Άμυνας Κριστόφ Σαλάι-Μπομπροβνίτσκι.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκινά πολυήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ουγγαρία κατόπιν πρόσκλησης του συμμάχου του και ομολόγου του Βίκτορ Όρμπαν, αψηφώντας το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), εξαιτίας φερόμενων εγκλημάτων πολέμου κι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

