Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα θεμιτά δικαιώματα των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, μετά την απόφαση της ΕΕ να αυξήσει έως και 38% τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Η Κίνα θα παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και υποστηρίζει ότι η απόφαση του ευρωπαϊκού συνασπισμού παραβιάζει παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες, αναφέρεται σε δήλωση του υπουργείου.

Εξάλλου, από τη Φραγκφούρτη, ο Γερμανός υπουργός Μεταφορών προειδοποίησε σήμερα εναντίον ενός «εμπορικού πολέμου» με το Πεκίνο, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επιπλέον δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα με προέλευση την Κίνα.

Οι δασμοί αυτοί «πλήττουν τις γερμανικές επιχειρήσεις και τα κατ' εξοχήν προϊόντα τους», έγραψε στο X ο φιλελεύθερος υπουργός Φόλκερ Βίσινγκ.

«Τα οχήματα πρέπει να γίνουν λιγότερο ακριβά μέσω αυξημένου ανταγωνισμού, των ανοικτών αγορών και καλύτερων συνθηκών εγκατάστασης επιχειρήσεων μέσα στην ΕΕ και όχι με έναν εμπορικό πόλεμο και μια στεγανοποίηση των αγορών», προσθέτει.

Η Γερμανία, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της οποίας έχουν πολλές δραστηριότητες στην Κίνα, έδωσε μάχη με τη Σουηδία και την Ουγγαρία για να αποφύγει τις κυρώσεις σε βάρος των Κινέζων κατασκευαστών, φοβούμενη αντίποινα. Για τις γερμανικές εταιρείες Volkswagen, BMW και Mercedes, η Κίνα είναι η κύρια εθνική αγορά, καθώς αντιπροσωπεύει έως και 36% σε όγκο πωλήσεων.

«Το μέτρο αυτό αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας εμπορικής σύγκρουσης», σχολίασε σε ανακοίνωσή της η γερμανική ομοσπονδία κατασκευαστών αυτοκινήτων (VDA).

«Οι δυνητικές ζημιές από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα μπορεί να είναι πιο σημαντικές από τα δυνητικά πλεονεκτήματα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία - και ιδιαίτερα τη γερμανική», εκτιμά η πρόεδρος του λόμπι Χίλντεγκαρντ Μίλερ.

Η ίδια υπογράμμισε εξάλλου ότι ο κόσμος έχει «ανάγκη» την Κίνα για να «επιλύσει τα παγκόσμια προβλήματα», όπως η κλιματική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

